Венеция по-ставропольски: целый поселок на Ставрополье ушел под воду из-за ливня

Фото: ПАСС СК Фото: Залина ТАТАРОВА

Ливни и грозы уже вторую неделю «кошмарят» Ставрополье. В воскресенье, 4 июня, стихия вновь обрушилась на регион. Сильнее всего пострадал поселок Солнечнодольск в Изобильненском округе.

Неисправные ливневки не устояли перед потоками воды. Накануне поселок оказался фактически отрезан от остального региона — из-за затопленной трассы пришлось перекрыть въезд в населенный пункт.

Фото: ПАСС СК

К вечеру того же дня движение возобновили, но последствия потопа не устранили до сих пор. Днем 5 июня глава Изобильненского округа Владимир Форостянов сообщил, что властям пришлось временно закрыть четыре детских сада, из них три — в Солнечнодольске.

— В настоящее время делается все, чтобы исправить ситуацию. Приносим свои извинения за временные неудобства! — заявил чиновник.

К вечеру понедельника ситуация ненамного улучшилась. Спасатели ПАСС Ставрополья с раннего утра откачивают воду с затопленных улиц и из помещений, но до завершения работ еще далеко.

Фото: ПАСС СК

— Аварийно-спасательные работы ведутся до сих пор. Сейчас часть спасателей ПАСС СК занимается откачкой воды в помещении с оборудованием Водоканала. Другие же эвакуируют местных жителей из подтопленных домовладений, — сообщили в ведомстве.

Другие территории края тоже пострадали от шторма. В Ставрополе 1 июня открыли, но уже 4 июня приостановили купальный сезон — в главный водоем города сошел селевой поток. Недалеко от краевого центра местные жители засняли смерч. А в Предгорном округе подготовились к эвакуации из-за риска прорыва дамбы.

Фото: ПАСС СК

Тем временем объявленное Гидрометцентром штормовое предупреждение продлится до 6 июня.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Опубликован список пунктов эвакуации на случай прорыва каскада Хорошевских прудов на Ставрополье

Эвакуация будет проходить на личном транспорте и автобусах (подробности)

На Ставрополье с 3 по 6 июня объявили штормовое предупреждение

В регионе ожидаются ливни, град и шквалистый ветер 20-23 м/с с грозой (подробности)

«Машину подтянуло, уши заложило»: жители Ставрополья попали в эпицентр торнадо

Смерч под Ставрополем сняли очевидцы (подробности)