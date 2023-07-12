У «золотого» гаишника Ставрополья конфисковали активы на 40 млн: суд частично удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ

У Сафонова заберут дома в Ставрополе и станице Новомарьевской. Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна/архив «КП»

Суд частично удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о взыскании имущества с бывшего начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова и его семьи на 184 млн рублей, который ранее отменили. Решение, согласно открытой информации, приняли с нарушением или неправильным применением процессуального и материального права.

Фото с обысков

Дело направили обратно в Промышленный суд города Ставрополя, где в очередной раз рассмотрели иск против «золотого» гаишника. Всего оспаривается имущество на 184 млн рублей: 82,3 млн у гражданской супруги Сафонова Алены Псел, у матери бывшей жены Лидии Губаревой 69,9 млн рублей, знаменитый «особняк с золотым унитазом», переписанный после ареста начальника ГИБДД на детей, и дома экс-начальника в Ставрополе и станице Новомарьевской.

В Промышленном суде Ставрополя рассказали, что Сафонов не предоставил сведений о покупке имущества на законные средства. Прокуратуры посчитали доходы и утверждают, что вся семья экс-начальника за 14 лет заработала только 18,6 млн рублей, зато потрачено было 184 млн – доход за примерно 138 лет.

— Промышленный районный суд города Ставрополя вынес решение, которым частично удовлетворил требования Генеральной прокуратуры РФ и взыскал с Сафонова и Псел в доход Российской Федерации денежные средства на сумму более 40 млн рублей, – сообщили в пресс-службе суда.

Вся сумма эквивалентна домам в Ставрополе и станице Новомарьевской, а вот другие иски Генпрокуратуры суд решил отклонить. Споры по поводу взыскания с Сафонова и его семьи незаконного имущества продолжаются.

Напомним, что бывшего начальника верхушку ГИБДД Ставрополья задержали в июле 2021 года. Высокопоставленных сотрудников заподозрили в получении взяток. По версии следствия, фигуранты организовали «транспортную мафию», которая брала деньги с большегрузов просто за проезд. В конце 2022 года в деле появилось 119 новых эпизодов преступлений.

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