Семье начальника ГИБДД Ставрополья вернут «особняк с золотым унитазом»: решение об аресте имущества отменено

Кадры с обысков в доме, где жил Алексей Сафонов, широко обсуждались в обществе. Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна/архив «КП»

Решение по аресту имущества бывшего начальника УГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова и его семьи отменено. Об этом «КП-Ставрополь» сообщили в Пятом кассационном суде.

– Решение суда первой инстанции и апелляционное определение отменены в части, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, – сообщил представитель суда.

Согласно открытой информации, решение приняли с нарушением или неправильным применением процессуального и материального права. Дело отправят обратно в Промышленный суд Ставрополя.

Иск об аресте имущества членов семьи Сафонова подал первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин еще в декабре 2021 года. Поначалу речь шла об изъятии 22 объектов недвижимости, общая стоимость которых – более 83 млн рублей. За восемь месяцев тяжб список расширился, а цена арестовываемого поднялась, в том числе из-за дополнительных экспертиз.

Кадры с обыска в доме, где жил Алексей Сафонов. Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

В уточненном иске все спорное имущество оценивали в 184 млн рублей. Больше всего забирали у гражданской супруги Сафонова Алены Псел (на 82,3 млн рублей) и матери бывшей жены Лидии Губаревой (на 69,9 млн рублей). Также среди требований был и «особняк с золотым унитазом», который после ареста Сафонова переписали на его детей. У самого начальника регионального ГИБДД отбирали только дом в Новомарьевском (станица в часе езды от Ставрополя — Пр.).

Прокуроры считали, что у близких Сафонова не было реальной возможности купить за 11 лет все, что сейчас хотят забрать. Совокупный доход всех ответчиков за 14 лет (те самые 11 лет и три предшествующих года - Пр.) равен только 18,6 млн рублей, установил истец. Зафиксированные накопления почти в десять раз меньше стоимости приобретенного (она, напомним, равна 184 млн рублей). И выходит так, что на арестовываемое имущество близким Сафонова при таком же доходе пришлось бы копить около 138 лет.

Тезис о том, что Сафонов и его близкие жили не по средствам, подтверждали сведениями об отдыхе бывшего начальника регионального ГИБДД. В суде прокуроры говорили, что на алуштинскую виллу и номер в анапской гостинице, снятые в один отпуск, семья потратила больше миллиона рублей.

Отзывы на виллу в Крыму. Красным выделен, предположительно, отзыв Алексея Сафонова на отдых в апартаментах

Ответчики пытались доказать, что покупали все на законные средства. Также они ставили под сомнение результаты строительной экспертизы имущества. Они, например, указывали, что оценщик использовал подмосковные справочники, в которых стоимость стройматериалов выше, чем в ставропольских. А Сафонов в возражениях отмечал, что его официальных доходов хватало, чтобы построить его единственный зарегистрированный дом.

Промышленный суд Ставрополя удовлетворил требования замгенпрокурора частично. Спорное имущество полностью отстояла только мама Сафонова – она владела небольшим домом в Ставрополе и купленной в трейд-ин машиной. У бывшей жены Сафонова – Ирины – изымали машину и требовали компенсировать 2,5 млн рублей, заработанных с продажи другого автомобиля, но оставляли ей участок с домом и нежилое помещение. Другие ключевые ответчики, в том числе Псел и Губарева, лишались всего арестовываемого имущества. Это решение поддерживал Краевой суд, но теперь оно отменено.

Алексея Сафонова и верхушку ГИБДД Ставрополья задержали в июле 2021 года. Высокопоставленных полицейских подозревают получении взяток. По версии следствия, бывший глава управления и его подельники организовали «транспортную мафию», которая брала дань с большегрузов. В конце 2022 года глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что в деле появились 119 новых эпизодов преступлений. Некоторые фигуранты, по данным «КП-Ставрополь», дают признательные показания.

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