40 млн вместо конфискации: экс-начальнику ГИБДД Ставрополья Сафонову оставили «особняк с золотым унитазом»

Экс-начальнику ГИБДД Ставрополья Сафонову оставят «особняк с золотым унитазом», но есть подвох

Промышленный суд города Ставрополя вынес решение оставить «особняк с золотым унитазом» экс-начальнику регионального ГИБДД, но при этом у Алексея Сафонова конфискуют 40 млн рублей. Генпрокуратура РФ потребовала забрать у бывшего гаишника больше 150 млн рублей, но иск решили удовлетворить частично.

— Промышленный районный суд города Ставрополя вынес решение, которым частично удовлетворил требования Генеральной прокуратуры РФ и взыскал с Сафонова и Псел [Гражданская жена экс-начальника - Прим.] в доход Российской Федерации денежные средства, – сообщили в пресс-службе суда.

Итого у Сафонова конфискуют деньги, хотя дома в Ставрополе – тот самый особняк – и станице Новомарьевской (в часе езды от краевой столицы) трогать не станут. Экс-начальник и его родственники не потеряют имущество.

Фото с обысков

— Иск частично удовлетворен, как следует из резолютивной части решения, взыскана эквивалентная стоимость дома, – уточнили «КП-Ставрополь» в пресс-службе Промышленного суда Ставрополя.

То есть дома остаются во владении Сафонова, хотя за них придется заплатить. И все же непонятно, где экс-начальник возьмет деньги, которые придется отдать в доход государства. Вполне возможно, что имущества придется продать.

Напомним, что Алексея Сафонова и 35 его подчиненных судят за организацию «транспортной мафии». Гаишники брали деньги с большегрузов просто за проезд и заработали шестизначные суммы. Следователи в конце 2022 года установили 119 эпизодов получения взяток. На эти деньги Сафонов купил себе знаменитый особняк и другое имущество, которое теперь у него пытаются конфисковать.

В суде оспаривают имущество на 184 млн рублей: 82,3 млн у гражданской супруги Сафонова Алены Псел, у матери бывшей жены Лидии Губаревой 69,9 млн рублей, а также «особняк с золотым унитазом», который сразу после ареста начальника ГИБДД переписали на детей.

Золотой унитаз Сафонова. Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

Изначально решение суда первой инстанции о конфискации «особняка с золотым унитазом» отменили, но Генпрокуратура направила иск о взыскании денег за все богатства, на которые семье Сафонова пришлось бы зарабатывать примерно 138 лет.

Суд пришел к выводу, что за большую часть имущества Сафонов не отчитывался, то есть сведений о том, легально ли были куплены дома, нет. Кроме того, сумма купленного явно превышает возможности семьи по доходам. Разбирательства по делу экс-начальника ГИБДД Ставрополья продолжаются, но все нажитое он оставит себе, хотя и заплатит государству более 40 млн.

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