«Вам мало не покажется»: Кадыров взбешен введением США санкций против его матери

Чеченский предводитель пообещал отомстить. Фото: личный архив Рамзана Кадырова

Глава Чечни вышел в социальные сети с критикой американской власти. Политик был возмущен наложением санкций на его мать — Аймани Кадырову. Новость настолько разгневала Рамзана Ахматовича, что он пообещал забрать у дипломатов США машины и самолеты:

— У американских дипломатов нет чести и достоинства. У них даже человеческого нет. На мою маму наложили санкции. Она только бедным, малоимущим помогает. За что ее под санкции? Что вы за народ? Вы хотите травить нас? Мы заберем у американцев машины, самолеты, — пригрозил глава республики.

Новость разгневала Рамзана Ахматовича Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кадыров часто рассказывает о благотворительной деятельности матери. Поступки Аймани Кадыровой высоко отметил и президент России Владимир Путин, наградив ее Орденом Почета. В ее копилке десятки орденов, медалей, почетных званий, благодарственных писем и других наград. Ее имя даже носит мечеть в Аргуне — это одна из немногих мечетей в мире, названных в честь женщины.

Фото: официальный сайт главы Чечни

По мнению чеченского лидера, единственная причина, по которой имя Аймани Кадыровой оказалось в санкционном списке — ее с ним родство.

— Если вы не снимите санкции или не докажете, почему вы ввели против нее санкции, я вас уверяю, вам мало не покажется, — уверяет политик.

Это далеко не первое упоминание фамилии Кадырова в санкционных списках. В 2020 в них оказались жена и дочери чеченского руководителя. Тогда глава проклял Госдеп за нелогичное и циничное решение, утверждая, что его родственники никак не могли нарушить «права человека». Из-за этого он потребовал американцев объясниться за «черный список». Ответа Кадыров не получил до сих пор.

Рамзан Кадыров вместе с дочерью Хадижат. Фото: официальный сайт главы Чечни

Еще одним уколом стала пропажа его любимого скакуна Зазу в Чехии. Неизвестные выкрали коня с фермы, потребовав $10 млн выкупа. За возвращение жеребца Кадыров заплатил $18 тысяч.