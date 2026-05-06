Стала известна судьба пропавших в КЧР туристок. Фото: социальные сети

Стала известна судьба пропавших в горах КЧР туристок из Астрахани. Даша и Вика вышли из Теберды 24 апреля. Спустя чуть больше недели, днем 4 мая, они вышли на связь и попросили помощи. При этом девушки словно заранее знали, что произойдет ЧП:

«Еду с подругой на Кавказ с конца апреля до 3 мая. 4 мая – резервный день. Если после этой даты меня и мою подругу Вику не будет в сети – прошу, звоните в МЧС!» – писала Даша в блоге, который вела до того, как связь пропала.

В планах девушек было посещение Озера Любви. Смогли ли они до него дойти, пока неизвестно. В любом случае им пришлось звонить семьям и просить о помощи. Все, что они могли сказать, – «Мы застряли, звони в МЧС». Родители так и поступили.

Днем 5 мая 15 сотрудников МЧС вышли на поиски туристок двумя группами. Одни пошли к селу Красный Карачай через перевал Муха. Второй отряд занялся обследованием Архызского седла и Марухского ущелья.

Девушек смогли найти живыми на высоте 2400 метров. По состоянию на 6 мая, на поиски выдвинулись 30 спасателей и вертолет Ми-8. По данным источников, в медицинской помощи они не нуждаются. Спасатели сопровождают туристок в село Маруха. Информацию корреспонденту «КП» подтвердила мама Вики Татьяна.

«Да, их нашли, но не у озера Любви».

По данным МЧС КЧР, девушек нашли на одной из промежуточных точек маршрута под перевалом Озёрный Архызский. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Одновременно с этим был проведен визуальный мониторинг "нитки маршрута" с привлечением авиации МЧС России», – добавили в ведомстве.

Видео: МЧС по КЧР Кадры спасения туристок из Астрахани в КЧР

Одной странной деталью стала регистрация маршрута. По данным и МЧС, и СКР республики, девушки показывали, по какому пути будут идти. Только вот опытный альпинист Елена в беседе с корреспондентом «КП-Северный Кавказ» сказала, что время для подъема в горы выбрано неподходящее:

«Из-за лавинной опасности даже отменили ежегодные сборы, которые традиционно проходят в апреле в Карачаево-Черкесии».

Это подтверждают и другие туристы. Две группы не выдержали свои маршруты. Из-за ужасной погоды им пришлось вернуться в лагерь:

«В общем, еще одна группа оказывается сошла еще на второй день из-за погодных условий, мы сходим на четвертый».

Стоит сказать, что потерявшиеся девушки тоже имеют какой-никакой опыт в альпинизме. По словам мамы Вики Татьяны, они уже бывали в Дагестане, Алтае и Хибинах. Почему этот поход закончится ЧП, девушки расскажут, когда спустятся с горы.

