Онищенко назвал «безобразием» массовое отравление в кафе Пятигорска

Эксперты выясняют, какой продукт стал причиной массового отравления. Фото: Giovanni Cancemi/Shutterstock/Fotodom

В последних числах мая в Пятигорске произошло массовое отравление людей. За несколько дней количество пострадавших выросло с 9 до 70, среди них оказались дети и беременная женщина, она уже намерена судиться. У большинства обнаружили маркеры сальмонеллы.

Госпитализированные жаловались на ни с чем не сравнимые боли. Выяснилось, что все пациенты заказывали еду в одном и том же кафе паназиатской кухни. Там, кстати, питался даже глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

Так выглядит бактерия Salmonella typhimurium. Фото: PRB ARTS/Shutterstock/Fotodom

Заведение отпираться не стало, честно признало проблему, приостановило работу, передало в региональное управление Роспотребнадзора образцы всех продуктов и пообещало максимально сотрудничать со следствием, которое возбудило уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей». Виновным грозит до двух лет лишения свободы.

Ситуацию взял на контроль губернатор Ставрополья. Владимир Владимиров также поручил проверить пищеблоки образовательных учреждений и детских лагерей на по всему краю, в первую очередь – на территории Кавминвод.

Большинству отравившихся потребовалась госпитализация Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С тем, что КМВ надо уделить особое внимание, согласен академик РАН, эпидемиолог, зампрезидента Российской академии образования и бывший Главный государственный санитарный врач РФ (с 1996 по 2013 год) Геннадий Онищенко:

«Показания для госпитализации имеют место только в случае серьезного протекания заболевания, а не какой-то банальной кишечной инфекции. 70 человек – конечно, безобразие, потому что все-таки это один из ведущих курортов нашей страны. Меня насторожила в этом высокая степень контаминации (загрязнения патогенными микроорганизмами – прим.) пищевых продуктов. Почему пищевых? Посетители пострадали, а не персонал. То есть надо было очень и очень серьезно нарушить требования к приготовлению, к хранению пищи. Скорее всего, здесь не спишешь все на качество первичного сырья, из которого готовилась эта еда».

Геннадий Онищенко Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Эксперт добавил, что это повод задаться вопросом относительно эффективности системного подхода в сфере контроля за заведениями общепита.

«Всякого рода громкоголосые "гильотины", конечно, хороши. Они дают якобы возможность бизнесу себя чувствовать более спокойно и уверенно. Государство свой шаг сделало – ограничило, можно даже сказать практически прекратило контроль за деятельностью очень уязвимых производств – общепитов, где ошибка сразу же приводит к такому количеству пострадавших. Доверие со стороны государства должно подкрепляться повышенной ответственностью со стороны бизнеса», – цитирует Геннадия Онищенко Общественная служба новостей.

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Сальмонеллез относится к разряду кишечных инфекций и может быть опасен для жизни, поскольку имеет непредсказуемое течение. «КП» рассказывает, как распознать данное заболевание и что делать, чтобы не заразиться.

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