«Дрожал потолок, от грохота заложило уши»: работник склада Wildberries в Невинномысске рассказал о ночной атаке БПЛА

После удара БПЛА склад в Невинномысске не принимает товары. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Ночь на 22 июля для сотрудников склада Wildberries в Невинномысске стала настоящим испытанием. В 3:30 утра беспилотники атаковали логистический центр. В этот момент на объекте находились сотни человек. На складе начался пожар, огонь тушат вот уже полдня, к работам привлекли даже спецвертолет МЧС.

Когда начался налет, один из работников, Максим, был на смене. В беседе с корреспондентом «КП-Северный Кавказ» он рассказал, что вначале услышал громкие взрывы. Грохот был такой силы, что на мгновение заложило уши.

«Было очень громко. Дрожал потолок, от грохота заложило уши. Пару раз заложило так, что на мгновение оглох», – говорит Максим.

Как только раздался взрыв, «старшие» смен начали выводить людей. Сотрудников спускали со всех этажей. При этом руководители не выходили сами, пока не убедились, что из здания вышли все подчиненные. Лишь когда последний покинул горящее помещение, они вышли наружу.

«У меня паники не было, старался сохранять холодную голову, понимал, что нельзя паниковать. Успокаивал других, чтобы они тоже не паниковали».

На складе в ту ночь по рассказу Максима работали около полутысячи человек. Людей выводили небольшими группами. Сделали это и чтобы не создавать толкучку, и для безопасности – чтобы не привлекать внимание на случай, если у дронов есть тепловизоры и они решат засечь скопление людей. Сделали все по инструкции – так, что все вышли живыми и здоровыми, а потом ушли на безопасное расстояние от полыхающего склада.

«Шли в сторону дач – там рядом со складом у нас дачные товарищества. Потом всех домой отпустили, автобусами развезли в Невинномысск и Ставрополь [корпоративными маршрутками – Прим.]. Нам сказали, что еще компенсацию выплатят. Татьяна Ким говорила, что при подобных происшествиях выплатят полную сумму за смену», – рассказал Максим.

Коллега Максима, Екатерина, работала до двух часов ночи и успела уйти до атаки. Она услышала грохот уже за пределами склада. Сейчас она находится в Невинномысске и поддерживает связь с коллегами. Переписывается, созванивается, спрашивает, все ли целы. Она не успокоится, пока не узнает, что с каждым из тех, с кем стояла в одной смене, всё в порядке. С Максимом она, кстати, смогла встретиться и узнать все подробности. В такие моменты работа становится не просто работой – а общей той силой, которая объединяет и делает только крепче.

Екатерина ушла до удара БПЛА, но все время была на связи с коллегами. Фото: предоставлено "КП"

К счастью, при ударе дронов на Невинномысск никто не погиб. Пять человек обратились к врачам, одного из них госпитализировали. В свою очередь, основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что пострадавшим будет оказана помощь.

«Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь», – написала предприниматель в своих соцсетях.

В зоне возгорания на логистическом комплексе был объявлен режим ЧС локального уровня. Как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, это позволит привлечь дополнительные ресурсы для ликвидации последствий происшествия. На месте работают экстренные службы, экологическую обстановку мониторит региональный минприроды. В ведомстве рассказали, что в пробах воздуха в Невинномысске предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.

Тем временем краевое правительство намерено поддержать ставропольских предпринимателей, которые пострадали от удара БПЛА на Wildberries в Невинномысске. А СКР возбудил уголовно дело по статье о теракте. Следователи на месте собирают и фиксируют доказательства, которые будут использовать против украинских военных.

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