Суд Ставрополья продлил арест самому молодому депутату Владимиру Дорошенко до 25 августа

Владимир Дорошенко. Фото: инстаграм-аккаунт депутата

Александровский районный суд Ставропольского края продлил меру пресечения депутату краевой Думы Владимиру Дорошенко. Он пробудет под арестом до конца лета. Об этом "КП-Северный Кавказ" сообщил источник, знакомый с процессом судебного разбирательства.

Арест Дорошенко продлится до 26 августа. За это время ведомство подробно рассмотрит материалы дела депутата. Он обвиняется в коррупции: его поймали на даче взятки в миллион рублей.

Дорошенко принимает участие в акции помощи нуждающимся. Фото: инстаграм депутата

Дорошенко считают самым молодым депутатом краевой Думы, ему 26 лет. Он входит в комитеты по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и по социальной политике и здравоохранению. Законодатель, помимо этого, руководил сельскохозяйственным потребительским перерабатывающим кооперативом "Новокавказский".

Также "Комсомолка" выяснила, что у обвиняемого были налоговые долги. В отношении мужчины были запущены пять исполнительных производств, связанных с налогами и сборами. Три из них до сих пор не завершены. В общей сложности Дорошенко должен государству более 50 тысяч рублей.

Интересно, что в 2020 году депутат задекларировал свой годовой доход - 287 тысяч рублей. В собственности у мужчины Land Cruiser и доля земельного участка, площадь которого - больше 340 гектаров. Отметим, что мандат он получил только в сентябре 2020 года.

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