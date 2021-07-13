Два человека погибли в аварии БТР и «Газели» на Ставрополье. Главное

Основной удар БТР пришелся в кабину маршрутки с правой стороны

Два человека погибли в результате аварии БТР и «Газели» в Ставропольском крае 13 июля 2021 года, еще шесть получили травмы, четверо были госпитализированы, в том числе трое детей. Сайт stav.kp.ru собрал все самое главное аварии БТР и «Газели» на Ставрополье.

Когда и где произошла авария БТР и «Газели»

Авария БТР и «Газели» произошла рано утром 13 июля 2021 года в Предгорном районе Ставропольского края возле поселка Тамбукан.

Тамбукан расположен на границе с КБР, рядом - военные полигоны

Он находится на границе с Кабардино-Балкарской Республикой. Рядом расположены военные полигоны.

Списки погибших и пострадавших в авария БТР и «Газели»

Основной удар пришелся в кабину маршрутки с правой стороны. Два человека погибли (Кокова Ф.А. и Куготова Ф.М., 1952 и 1958 годов рождения соответственно), шесть пострадали, но госпитализация понадобилась только четверым - Самире К. 1979 г. р. и трем детям: 15-летнему Амиру К. и 13-летним Трояне К. и Хафсет И.

Причина аварии БТР и «Газели»

Первоначально сообщалось, что выезжающий с полигона бронетранспортер протаранил «Газель». Как выяснилось позже, причина было в другом - водитель маршрутки врезался в БТР Росгвардии, который двигался в составе воинской колонны в сопровождении Военной автомобильной инспекции Вооруженных сил Российской Федерации (ВАИ). Техника направлялась на учения в Ростовскую область.

Среди пострадавших есть дети

Выяснением всех подробностей и точной причины аварии занимаются инспекторы ВАИ и ДПС. Свою проверку также начала прокуратура.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

ВАЖНО!

Уже после аварии региональное управление Росгвардии опубликовало предупреждение о том, что в ближайшее время движение военной техники на дорогах края продолжится.

- Уважаемые граждане, информируем вас, что в период до 30 июля 2021 года на автодорогах Ставропольского края запланировано передвижение воинских колонн. Обращаем ваше внимание на соблюдение правил дорожного движения и маневрирования вблизи колонн ведомственной автобронетехники, - говорится в сообщении.

Данная информация касается не только жителей Ставрополья, но и других субъектов России - масштабное оперативно-стратегическое учения с войсками национальной гвардии «Заслон-2021» в указанные период времени пройдет в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах.

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