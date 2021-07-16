Суд Махачкалы ограничил в правах мужа Нины Церетиловой за похищение детей

Мужчина удерживал детей силой. Фото: личный архив Нины Церетиловой

Суд Махачкалы вынес решение в вопросе ответственности мужа дагестанки Нины Церетиловой - судья ограничил его в родительских правах. Новостью поделилась сама Церетилова на своей странице в Инстаграм. По ее словам, муж даже не явился на заседание суда по собственному иску.

Фото: скриншот stories Инстаграм-аккаунта Нины

По словам женщины, ее бывший муж подал иск в суд, чтобы супругу ограничили в правах. Главной причиной стал "аморальный образ жизни" Нины, который выражается в ее пирсинге, тату и ярком цвете волос. В браке пара родила троих детей. В ответ Церетилова также подала иск, который был удовлетворен.

Церетилова известна в Дагестана из-за семейного скандала: сначала суд отобрал детей у матери за ее внешний вид, но позже решение было отменено. Однако детей она вернуть не смогла - бывший муж насильно забрал их и удерживал в Грозном. На защиту матери встали фем-активисты и журналисты Дагестана.

В социальных сетях Нину поддержали, и аудитория ее Инстаграм-аккаунта значительно выросла. Она стала активно вести блог и делиться со зрителями своими ночными дежурствами под домом семьи мужа, где были ее дети. Они сидели взаперти, не ходили в школу. При поддержке прокуратуры, полиции и органов опеки она вроде бы сумела их вернуть.

Фото: личный архив Магомеда Церетилова

В сопровождении на автомобиле МВД вместе с детьми ее уже готовились везти домой в Махачкалу. Но детей Нина снова потеряла, потому что в заблуждение ее и всех остальных ввел свекор.

Омбудсмен дала свою версию произошедшего.

- Детей с Ниной мы посадили в полицейский автомобиль с сопровождением. Дали указание - ехать по прямой в Махачкалу, где их тоже встретят. Погрузили. Дедушка со слезами упросил завезти детей домой за вещами. Нина не проконтролировала. Бабушка с дедушкой опять закрыли ворота, детей снова забрали, – заявила омбудсмен.

По мнению некоторых пользователей, Нина начала спекулировать на собственной трагедии, поэтому добровольно упустила детей.

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