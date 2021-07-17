Хождение по мукам: Нина Церетилова снова потеряла своего ребенка

Семейный скандал продолжается. Фото: личный архив Нины Церетиловой

Известная по семейному скандалу дагестанка Нина Церетилова снова заявила о похищении своего сына Мухтара. Она записала ролик в Инстаграм, объясняя всю ситуацию. Нина уверена, что в пропаже ребенка замешан ее бывший муж, которого буквально вчера суд ограничил в родительских правах.

Церетиловы уехали из Дагестана в Петербург несколько месяцев назад. Она посчитала, что Мухтару грозит опасность, поэтому вывезла его за пределы республики. Всего у Нины трое детей. Когда женщина улетела из северной столицы на Кавказ, чтобы присутствовать на суде, Мухтар стал странно себя вести.

По словам Церетиловой, она созванивалась с ним по телефону и поняла, что он находится на улице. На вопрос, где он, ребенок не смог внятно ответить и отключился. Мать связалась с теми, кто должен был приглядывать за Мухтаром. Оказалось, что он пропал.

Примечательно, что все вещи сына остались на месте - кроме телефона. Нина уверена, что ее бывший муж Магомед Церетилов подгадал момент и отправил своих людей похитить ребенка, пока супруга в отъезде.

- Только что мы отмечали победу - Магомед Церетилов был ограничен в родительских правах. И сразу после этого Мухтар пропал. Мы уверены, что Магомед подгадал срок и знал, что в это время я буду в Махачкале на заседании суда, - написала Нина в социальных сетях.

Напомним, Магомеда ограничили в правах из-за истории с похищением детей. Он развелся с женой из-за ее "аморального поведения", которое заключалось в пирсинге, тату и коротких ярких волосах. Суд сначала забрал детей у Нины, но позже отменил свое решение - оно было не аргументировано.

Однако бывший муж не отдал детей и увез их в Грозный. Он заявлял, что Нина никогда их больше не увидит. Дети не ходили в школу и сидели дома под замком. Аудитория Церетиловой уверена, что Магомед - абьюзер, который нанес непоправимый вред психике собственных детей.

В это время сам Магомед выкладывает переписку с пропавшим Мухтаром. Мальчик просит забрать его у мамы, потому что ему тяжело.

Переписка Магомеда с Мухтаром

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