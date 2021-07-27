Чеченская Республика первая в России привила 100% взрослого населения от COVID-19

Министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов поделился хорошей новостью. Фото: инстаграм-аккаунт министра

Министерство здравоохранения Чеченской Республики сообщило, что на 27 июля 2021 года в регионе вакцинировали все взрослое население. А общий план массовой иммунизации населения выполнен на более чем 60%.

- Чечня первой из регионов РФ достигла 100% вакцинации от COVD-19 взрослого населения, что составляет 60% (568 тысяч человек) от общей численности жителей республики (910 тысяч человек). Я хочу поздравить с этим жителей республики, безусловно, это послужит укреплению и сохранению жизни населения, - рассказал министр Эльхан Сулейманов.

Он отметил важность приобретения массового иммунитета к коронавирусу для победы над пандемией как в масштабах России, так и в масштабах всего мира. Эффект от полной вакцинации взрослого населения Чечни будет заметен уже к осени 2021 года.

- Вместе с тем, нам необходимо соблюдать плановую вакцинацию в таких же темпах, чтобы поддерживать эпидемиологический статус на этом уровне, - резюмировал министр.

Напомним, на 27 июля в Чечне зафиксировали 15 469 случаев заражения COVID-19, из них 2 285 - активные. Для сравнения в Ставропольском крае за время пандемии выявили 63 342 инфицированных, из них 5 342 - активные случаи.

Одна из наиболее тяжелых эпидемиологических ситуаций сложилась в Дагестане. Власти прямо говорят о том, что положение критическое: все больше зараженных с каждым днем, а темпы вакцинации остаются низкими.

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