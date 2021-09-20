«Россия» приближается к катастрофе

Колхозу нужна помощь, иначе сотни людей совсем скоро могут остаться без средств к существованию. Фото: Виталий КЛИМОВ

«ПОЛИЦИЯ ТУТ НЕ ЗАКОН! И ЗАКОН О СМИ ТУТ НЕ РАБОТАЕТ!»

Происходящее в племколхозе «Россия» в станице Григорополисской иначе как правовым беспределом язык не поворачивается называть. Лучшее некогда аграрное предприятие Ставрополья, которое 7 лет назад показывали президенту страны Владимиру Путину, сегодня уверенно идет к катастрофе. А точнее, его ведут. В этом журналист «Комсомольской правды» убедился лично, когда приехал в хозяйство для присутствия на общем собрании уполномоченных 17 сентября.

Сейчас в колхозе - полное бесправие. Законный председатель Сергей Пьянов на собрания не допускается. Как и журналисты "КП", которых оттуда выгнали. Фото: Виталий КЛИМОВ

Последний раз попасть в зал, где «принимаются решения», мы пытались 2 июля. Тогда предприятием еще командовал незаконно избранный «председатель» Александр Гринев, ныне вместе с главбухом находящийся в СИЗО по обвинению в хищении. И тогда, и сейчас доступ для «Комсомольской правды» в зал закрыли физически: охрана заблокировала проход для меня и еще нескольких моих коллег. Сначала некий молодой человек в синем костюме, не показавший удостоверяющие его полномочия документы, объяснил, что мероприятие — только для членов колхоза, а не для журналистов. Через 10 минут охрана остановила еще одну группу корреспондентов, в том числе неких «московских». Далее откуда-то сверху раздалась команда охране: «это наши», после чего группу пропустили. На вопрос, а почему же им можно, нам заявили, что это якобы «аккредитованные СМИ». Кем и когда рассылалась аккредитация? Где списки тех, кто ее прошел, и почему допущенных журналистов не сверяли с ними, не проверяя даже удостоверения? Наконец, кто подписывал аккредитации СМИ, если де-юре являющийся руководителем «России» Сергей Пьянов в колхоз не допускается с 5 февраля? Почему даже действующий начальник отдела правового и кадрового обеспечения племколхоза «Россия» Валентина Быкова на вопрос журналиста «КП» ответила, что не слышала ни о какой аккредитации?

В зал заседания журналистов «Комсомолки» и еще нескольких изданий не пустила охрана — якобы у нас не было аккредитации. При этом «свои» СМИ запускались без препятствий и даже проверки удостоверений. Фото: Виталий КЛИМОВ

Во всем этом будет разбираться полиция, которую пришлось вызывать для проверки возможного нарушения закона по статье 144 УК РФ - «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» (до 2 лет лишения свободы).

Кстати, после опроса охраны и проверки полицейский из вызванного нами наряда ППС сообщил, что мы можем спокойно работать в зале. Но не тут-то было. Не успели мы зайти внутрь и поснимать и пять минут, как некая женщина, как позже выяснилось— исполнительный директор ревизионного союза сельхозкоопертивов Елена Филимонова - во всеуслышание потребовала объяснить, на каком основании мы тут находимся и ведем съемку.

Журналисту «КП» пришлось вызывать полицию для проверки возможного нарушения закона по статье 144 УК РФ - «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов» (до 2 лет лишения свободы). Фото: Виталий КЛИМОВ

- Нам разрешил работать сотрудник полиции, находимся по закону о СМИ.

- Полиция тут не закон! И закон о СМИ тут не работает. Тут работает закон о сельхозкооперации. Убирайте технику и выходите! - скомандовала женщина. На помощь ей тут же подоспели казаки, которые потребовали от нас выйти из зала. Вступать в конфликт мы не стали и «под конвоем» вышли.

Позже дозвонившись Филимоновой, я все же попросил ее конкретизировать статьи закона, по которым ей позволено останавливать деятельность журналистов и запрещать вести съемку.

- Вы что следователь, чтобы меня допрашивать? Читайте закон о сельскохозяйственной кооперации, - закончила женщина разговор. Жаль. Прочитав закон, я так и не нашел статьи, прописывающей право ревизора, не являющегося сотрудником племколхоза, препятствовать деятельности журналистов на массовом мероприятии в его помещении. Хотя очевидно, что в «России» уже какие-то свои законы и уставы, и за их соблюдением следят специальные ревизоры, а полиция и другие правоохранительные органы — не указ.

«КОЛХОЗ - В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ»

К выводу о том, что в «России», похоже, началась анархия, приходят не только журналисты, которых незаконно удалили с собрания, но и многие сотрудники колхоза, с кем удалось пообщаться. Они не боятся говорить, они боятся потерять «Россию». Владимир Фурманов, 20 лет проработавший в племколхозе главным инженером, после «прихода к власти» Гринева был в жесткой форме уведомлен, что «его не видят в своих рядах».

- Общее впечатление от этого собрания, на которых я 20 лет бывал, печальное, - признался «КП» Фурманов. - Очень неприятно наблюдать эту кучу каких-то юристов, казаков, о которых мы даже не знаем — реестровые они или нет. Какое вообще они имеют право присутствовать на собрании, выводить из зала независимую прессу? От кого собрание надо было так тщательно охранять? Мы или вы - террористы?

По мнению Владимира Алексеевича, колхоз находится в критическом состоянии:

- Если не принять решительных мер, то крах не за горами. Если мы через 10 дней не засеем поля, не внесем удобрения, то в следующем году нечего будет убирать. Ни один гектар сахарной свеклы не убран. Если мы ее не выкопаем, то эти 800 га на ближайшие 3-5 лет выпадут из севооборта, потому что там такая кислотность будет, что не будет расти ничего.

Происходящее в станице Фурманов не может воспринимать без слез:

- Люди настроены друг против друга. Тошно смотреть и осознавать этот раскол. Нам нужно объединятся и находить выход из сложившейся обстановки.

Бригадир 9 бригады Александр Бебешко считает, что еще немного и точка невозврата будет пройдена.

- В хозяйстве сложилась катастрофическая ситуация: людям уже месяц не платят зарплату, не одобрены сделки с контрагентами, приобретение нефтепрордуктов. И все эти юристы не могут ничего сделать.

Валентина Быкова, начальник правового и кадрового обеспечения племколхоза «Россия», считает, что единственным выходом из близкой к катастрофе ситуации является возвращение на свое законное место Сергея Пьянова:

- Есть вступившее в силу решение Арбитражного суда, которым отменено решение общего собрания 5 февраля. В мотивировочной части четко указано, что срок полномочий Пьянова Сергея Викторовича не является «пресекательным». Это означает, что на данный момент он является действующим председателем. И внесен в качестве такового в Единый госреестр юридических лиц. Распоряжаться, управлять финансовой и хозяйственной деятельностью имеет право только он. Без него колхоз не может осуществлять нормальную финансово-хозяйственную деятельность. Без его прихода и вступления в свои полномочия не может произойти нормального собрания с выборами председателя, разблокирование счетов и так далее. Он должен занять свою должность по закону. Пока же его просто не допускают к исполнению обязанностей.

- Народ настраивают против него, - с горечью добавляет бывший старший экономист, ныне «разжалованная» гриневцами до простого экономиста — Ольга Строева.

Правда, и эти «настроения» начинают меняться по мере осознания степени серьезности происходящего.

- С первого дня, с 5 февраля, у нас произошла непоправимая ошибка при выборе председателя колхоза. Сценарий были неправильным. В результате собрания признаются судами ничтожными, люди страдают. Хотя можно было сразу провести все на законных основаниях. К сожалению, мы переступили красную черту, нарушались закон и порядок. Но теперь мы включили разум. Чтобы остановить этот беспредел, - убежден представитель Совета ветеранов колхоза Николай Ельников.

Смотреть видеосюжет "Россия" приближается к катастрофе

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