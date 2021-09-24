Завершена спасательная операция на Эльбрусе, где погибли пять туристов

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Стало известно о завершении поисково-спасательной операции на Эльбрусе. Там 23 сентября 2021 года в страшную метель на высоте около 5400 метров попала группа из 19 альпинистов. Гиды, несмотря на свой большой опыт, не смогли безопасно завершить восхождение. Итог пребывания людей ночью в 20-градусный мороз под мокрым снегом на ветру в 70 м/с - сильные обморожения и переломы.

Пять человек спасти не удалось (одна девушка умерла еще утром). Тела погибших пока останутся на Эльбрусе. А вот выживших благополучно эвакуировали. С полным списком пострадавших можно ознакомиться по ссылке.

- 24 сентября 2021 года в 2 часа 45 минут поисково-спасательная операция группы альпинистов на горе Эльбрус была завершена, - сообщил «КП-Ставрополь» начальник ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин. - Удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам.

Всего к поиску туристов на Эльбрусе было привлечено 69 человек и 16 единиц техники.

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