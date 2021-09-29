Террориста, напавшего с ножом на пост ДПС в Ингушетии, осудили на 27 лет

Фрагмент нападения и осужденный террорист

Южный окружной военный суд закончил рассмотрение уголовного дела против жителя Ингушетии Ахмеда Имагожева. Об этом сообщает прокурор ГУ Генпрокуратуры России по СКФО и ЮФО Елена Усачева.

31 декабря 2019 года обвиняемый вместе с Микаилом Мизиевым напали на пост ДПС "Алмаз-502" в Магасе. Злоумышленники на "Ладе Гранта" сбили полицейского, а после накинулись с ножами на остальных сотрудником. Нападавших остановил случайный проезжий, начавший стрелять в преступников. Имагожева ранили, а Мизиева ликвидировали. В результате погибли два полицейских, еще двое пострадали.

Старшему лейтенанту Зелимхану Кокурхоеву было 43 года. Без отца остались жена и четверо детей. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Ингушетия

После стало известно, что незадолго до нападения молодые люди вступили в ряды ИГ*. На момент ЧП Имагожеву было 22 года, а Мизиеву - 18 лет. По факту было возбуждено уголовное дело по статьям "Участие в деятельности террористической организации" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Микаил Мизиев (слева) и Ахмед Имагожев (справа) присягнули на верность ИГ*

- Обвинительное заключение утверждено заместителем генерального прокурора России Андреем Кикотем. Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности подсудимого, - сказано в сообщении.

Выжившего террориста приговорили к 27 годам строгого режима.

*Запрещенная в России террористическая организация