Директор школы в Дагестане не выдержал убийства ученика и слег с сердечным приступом

Директор школы Владимир Ильясов стал фигурантом уголовного дела. Фото: сайт лицея №51

За один день Владимир Ильясов, бывший директор дагестанской школы №51 потерял все - спокойствие, карьеру и здоровье. После поножовщины в учебном заведении Ильясова хватил сердечный приступ. Его доставили в больницу.

- Его доставили в Республиканскую клиническую больницу. У него случился сердечный приступ, - сказано в сообщении министерства здравоохранения Дагестана.

Ильясов - кандидат исторических наук, почетный работник общего образования России. Ему оставался год до 40-летнего рабочего стажа в сфере образования.

Сейчас продолжается уголовное разбирательство с 15-летним Асанали О., который во дворе школы зарезал одноклассника охотничьим ножом. Мальчик получил удар в сердце, его госпитализировали, но не спасли.

На место происшествия тут же прибыли полицейские для выяснения обстоятельств. Подростка допросили в отделении, также поговорили с руководством лицея. Асанали заверил, что у него не было намерений убить оппонента в споре - он действовал в состоянии аффекта.

- Нож я купил примерно год назад в таком маленьком магазине. Деньги были и купил. Думал - у всех есть, пусть и у меня будет. Просто в какой-то день положил нож в карман. Я всю неделю в школу не ходил, вот он и остался в кармане, - рассказал подросток.

Всего возбудили четыре уголовных дела. Одно касательно смерти ученика лицея, два о халатности и одно об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Под последние статьи прошли непосредственно глава лицея Владимир Ильясов и замдиректора по учебно-воспитательной работе Людмила Насруллаева. Еще одно дело УК РФ возбуждено в отношении руководства частного охранного предприятия, осуществлявшего охрану порядка в школе.

"КП-Северный Кавказ" опубликовала видео допроса виновника трагедии. Также редакции стало известно, что мать мальчика всячески оправдывала его агрессивное поведение в школе. Он регулярно срывал уроки, ужасно учился и стоял на учете.

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