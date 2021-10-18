На Ставрополье ужесточили обвинение по делу об убийстве ветерана Великой Отечественной из-за пенсии

Надежду Михайловну убили через несколько дней после дня рождения. Фото: СУ СКР по СК

В Краевой суд вернули уголовное дело об убийстве 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Надежды Михайловны Стратийчук. Теперь за смерть пенсионерки будут отвечать все фигуранты, передает источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Летом 2018 года в селе Курсавска Иван Д. устанавливал ветерану пластиковые окна. Во время работ он узнал, что женщина живет одна и получает большую пенсию. В декабре, когда у мужчины и его двух друзей Феликса А. и Расула Р. закончились денег, они разработали преступный план. Представившись работниками газовой службы, молодые люди попали в дом Стратийчук и якобы нашли проблемы с оборудованием. Они вызвались безвозмездно все отремонтировать - попросили только 20 тысяч рублей на материалы. Когда получили деньги - скрылись.

В январе 2019 года Ивану понадобились деньги на адвоката, и мужчины вернулись к дому пенсионерки. Через окно они проникли в дом женщины и стали требовать у нее ценности. Стратийчук была готова отдать все, что у нее было. Феликс нашел красную папку с 20 тысячами рублей и документами и выбежал. Но Расул Р. внезапно напал на ветерана.

- Я даже не знаю, за что бил ее, - признавался он на допросе. - Она сначала стояла, потом села и упала навзничь на кровать. Я ее не трогал, она сама упала. Затем я стал кричать на нее, накрыл одеялом и бил рукой по голове.

Надежда Михайловна успела вызвать себе "Скорую", но вскоре скончалась - за несколько дней до смерти ей исполнилось 97 лет. В конце января все злоумышленники были пойманы, расследованием дела занималась следственно-оперативная группа из опытных сотрудников Следственного комитета и МВД.

- В начале 2020 года дело передали в суд, еще год его рассматривали, - рассказывает источник "КП-Ставрополь". - Выходило так, что у каждого фигуранта было свое обвинение. Например, Феликса А. признали организатором разбойного нападения, но в убийстве обвиняли только Расула Р. Суд вернул дело в правоохранительные органы, поскольку считал, что фактические обстоятельства говорят о более тяжком преступлении.

В августе 2021 года материалы дела снова поступили в Краевой суд. На этот всем фигурантам дела вменяются статьи "Мошенничество", "Разбой" и "Убийство группой лица, находящегося в беспомощном состоянии, из корыстных побуждений".

ОБ УБИТОЙ

Надежда Михайловна попала на фронт в 1942 году, когда ей было 20 лет. После двухнедельных курсов она служила в зенитно-артиллерийском дивизионе. Переохладившись, женщина заболела малярией и в 1944 году был демобилизована. Награждена медалью «За победу над Германией», орденом Великой Отечественной войны II степени и медалью Жукова. После войны 35 лет работала в медицине.

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