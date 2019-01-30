2019-01-30T18:23:24+03:00
Происшествия

Рауф Арашуков опроверг все обвинения

Михаил ЮЖНЫЙ
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Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков отверг все выдвинутые обвинения. Об этом сообщает адвокат парламентария Евгений Устин.

- Нет, вину он не признает, не признает по всем пунктам обвинения, конечно. Дополнительно не комментирует, — сказал адвокат.

Сенатора от Карачаево-Черкесии оперативники задержали 30 января прямо на заседании Совета Федерации. Он подозревается в причастности к заказным убийствам и крупным хищениям.

Позднее Рауфу Арашукову было официально предъявлено обвинение. При этом на допросе он потребовал позвать для себя переводчика, поскольку, по его словам, не владеет нормально русским языком.

Напомним, сенатора Арашукова, пролетевшего по карьерной лестнице от депутата в 18 лет до представителя Карачаево-Черкесии в Совфеде в 31 год, задержали сегодня прямо во время пленарного заседания с участием Бастрыкина и Чайки. Обвиняемый в совершении тяжких преступлений попытался сбежать, но его окликнула председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и заставила вернуться на место. Позже на пресс-подходе она скажет, что, вероятнее всего, в республике о темном прошлом парламентария не знают.Иначе трудно объяснить, как глава КЧР и законодательное собрание пропустили его в Совфед.

Когда сенатора уже увезли на допрос, выяснилось, что Арашукова старшего, так называемого "газового короля", тоже задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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