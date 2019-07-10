Разведенные женщины Ингушетии требуют вернуть им детей после случая с 7-летней девочкой

СЕГОДНЯ 14:17 2019-07-10T17:13:31+03:00

Все обеспокоены, что их ребенка тайно обижают

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Жительницы Ингушетии стали массово просить вернуть своих детей после того, как стало известно о судьбе семилетней девочки, которую избивала тетя по отцовской линии. В основном обращаются женщины, знающие, что их ребенок живет с родственниками. О такой реакции сообщила уполномоченная по правам ребенка в республике Зарема Чахкиева.

- Официальных письменных заявлений от них пока нет. Но женщины пишут на мою страницу в соцсети Инстаграм, просят помочь в возвращении детей, - говорит омбудсмен.

Всем женщинам, которые хотят вернуть детей, надо подавать письменное заявление, отмечает Чахкиева. Кроме этого, защитой прав детей занимаются местные власти, судебные органы и органы опеки.

Чахкиева заметила, что до этого ей часто приходилось присутствовать на судебных заседаниях по таким вопросам. Но на рассмотрение дела она не может никак повлиять, её задача — следить за объективностью судебного процесса.

Напомним, уже шесть дней лучшие хирурги страны борются за здоровье 7-летней девочки из Ингушетии. По версии следствия, её жестоко избивала тетя, которая приходилась ей негласной опекуншей. На женщину скинул ребенка отец девочки.

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ИСТОЧНИК KP.RU