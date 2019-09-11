"Синтоловый качок" наотрез отказался танцевать лезгинку
Корреспондент "КП-Северный Кавказ" втерся в доверие менеджеру "Синтолового качка", представившись пиарщиком двух блогеров. Журналисту удалось выяснить, какие предложения Кирилл Терешин отверг за то время, которое он находится в Instagram.
После пары вопросов Александр (так зовут менеджера) пожаловался, что фрик очень ленив.
- Я думаю про себя: "Мы могли бы его лучше монетизировать". А я отвечаю себе: "Да я ему столько предлагаю". Он настолько ленивый.
К примеру, "Синтоловому качку" предлагали научиться танцевать лезгинку. Причем ему предлагали бесплатные уроки, но Терешин наотрез отказался от этого.
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- Говорю ему: "Научись какому-нибудь кавказскому танцу - и станцуй его лучше, чем средний кавказец". А он: "Да нет, кому это нужно?".
Кроме этого, менеджер пожаловался на то, что Терешин не пытается разнообразить даже свои позы для фотографирования. Все три его нынешние придумал сам пиарщик.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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