В день похорон солдата-срочника из Ставрополя родилась его сестра

СЕГОДНЯ 20:29 2019-12-04T20:32:42+03:00

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- Только вернулась с твоих поминок, ты не представляешь сколько людей тебя пришло проводить. Прощай, сынок. Как встретимся-повеселимся, - написала мать скончавшегося срочника Владимира Кялова у себя в Instagram.

Отдал долг Родине жизнью: солдат-срочник из Ставрополя погиб в Белгородской области 00:00 00:00

И прикрепила видео о сыне:

Как жил скончавшийся в воинской части 19-летний срочник из Ставрополя.

- Ролик сделала младшая сестра Вовы-Настя, у которой в день похорон брата было день рождение, 12 лет, - написала также Светлана Кялова.

- Спасибо за такого сына, - написала подруга парня.

- Спасибо большое за друга, за брата. Мы его очень любим, - прокомментировал пост приятель Владимира.

Напомним, что 19-летний ставрополец Владимир Кялов скончался через 2 дня службы в белгородской воинской части. Экспертиза судебных медиков показала причиной смерти «острую коронарную недостаточность».

Командир части рассказал родителям, что юноша упал после подтягиваний на турнике и, хотя его 4 раза пытались реанимировать, умер. Отец поделился с «КП-Северный Кавказ», что за день до трагедии сын написал тревожные смс о давлении на него со стороны старослужащих. Мать уверена, что сын погиб из-за конфликта на почве неуставных отношений.

Смерть от естественных причин? Семья погибшего призывника из Ставрополя не верит объяснениям воинской части 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU