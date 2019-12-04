В день похорон солдата-срочника из Ставрополя родилась его сестра
- Только вернулась с твоих поминок, ты не представляешь сколько людей тебя пришло проводить. Прощай, сынок. Как встретимся-повеселимся, - написала мать скончавшегося срочника Владимира Кялова у себя в Instagram.
Отдал долг Родине жизнью: солдат-срочник из Ставрополя погиб в Белгородской области
И прикрепила видео о сыне:
Как жил скончавшийся в воинской части 19-летний срочник из Ставрополя.
- Ролик сделала младшая сестра Вовы-Настя, у которой в день похорон брата было день рождение, 12 лет, - написала также Светлана Кялова.
- Спасибо за такого сына, - написала подруга парня.
- Спасибо большое за друга, за брата. Мы его очень любим, - прокомментировал пост приятель Владимира.
Напомним, что 19-летний ставрополец Владимир Кялов скончался через 2 дня службы в белгородской воинской части. Экспертиза судебных медиков показала причиной смерти «острую коронарную недостаточность».
Командир части рассказал родителям, что юноша упал после подтягиваний на турнике и, хотя его 4 раза пытались реанимировать, умер. Отец поделился с «КП-Северный Кавказ», что за день до трагедии сын написал тревожные смс о давлении на него со стороны старослужащих. Мать уверена, что сын погиб из-за конфликта на почве неуставных отношений.
Смерть от естественных причин? Семья погибшего призывника из Ставрополя не верит объяснениям воинской части
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:
«Ты хотел быть известным, теперь о тебе говорят все»: в Ставрополе хоронят 19-летнего срочника, скончавшегося в воинской части Белгорода
Похороны организовали военные и администрация города [фото]
«Из принципа не буду мыть туалет»: о чем писал маме внезапно скончавшийся призывник из Ставрополя
"КП" поговорила с родителями 19-летнего срочника, смерть которого военные объяснили остановкой сердца [фото]
Мы не бьем, а убеждаем: что сказали в воинской части про смерть срочника из Ставрополя
В последних смс 19-летний Владимир писал родителям, что его заставляют мыть туалеты [фото, аудио]
ИСТОЧНИК KP.RU