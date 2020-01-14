2020-01-14T16:58:38+03:00
Общество

В Ингушетии уволили отца напавшего на пост ДПС террориста

18-летний Микаил Мизиев вместе с 23-летним Ахмедом Имагожевым присягнули на верность запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство»
Ася АСРЯН
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Разогнавшись на машине, они сбили двух сотрудников, выскочили из машины и бросились их добиватьРазогнавшись на машине, они сбили двух сотрудников, выскочили из машины и бросились их добиватьФото: СОЦСЕТИ
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Отец одного из участников нападения на пост ДПС в Магасе покинул пост директора центра культурного развития республики. Руководитель занимал эту должность с 2015 года, информирует «Интерфакс-Юг».

По словам самого Хизара Мизиева, это решение никак не связано с поступком сына. Он написал заявление об уходе по собственному желанию.

Напомним, что 18-летний Микаил Мизиев вместе с 23-летним Ахмедом Имагожевым 31 декабря 2019 года совершили нападение на полицейских на посту ДПС при въезде в Магас.

Разогнавшись на машине, они сбили двух сотрудников, выскочили из машины и бросились их добивать.

Третий полицейский выхватил пистолет и попытался защитить коллег. Он убил на месте первого боевика и ранил второго. Позже скончался второй полицейский. Еще трое - пострадали. Оба преступника присягнули на верность запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство».

Ликвидированным боевиком и оказался 18-летний Микаил Мизиев. Его подельник армрестлер Ахмед Имагожев с травмами был доставлен в реанимацию. После того, как он пришел в сознание, с ним стали работать следователи.

Позже выяснилось, что он приходится братом популярному на Кавказе певцу Сулейману Имагожеву, выступающему с концертами под сценическим именем Daniel Pride.

ИСТОЧНИК KP.RU

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