Стальной дагестанец: фанаты нашли способ приобрести частичку Хабиба Нурмагомедова

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:00:19+03:00

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Как стать ближе к звезде? Быть причастным к победам непобедимого? Заполучить частицу любимого бойца? У пользователей соцсетей Дагестана и всего Северного Кавказа, поклонников Хабиба Нурмагомедова, появилась возможность приобрести маленькие копии чемпиона UFC. Фигурка изготовлена из олова и имеет совсем небольшие размеры. Кстати, первую копию подарили самому бойцу — как символ главной победы.

— Коллекционные статуэтки Хабиба призваны увековечить первого российского чемпиона UFC. Серия посвящена победе Нурмагомедова над своим самым принципиальным соперником — Конором Макгрегором, — рассказали «КП» - Северный Кавказ» в компании, занимающейся выпуском и реализацией фигурок.

Хабиб Нурмагомедов: как стать ближе к чемпиону.

Боец стал символом мощи и несгибаемой воли Северного Кавказа, настоящим защитником чести горцев — Хабиб смог поквитаться с наглым ирландцем, грязно оскорблявшим всех жителей региона. После этого один из его фанатов и решил изготовить оловянные статуэтки, запечатлевшие момент его триумфа.

Напомним, после боя с Тони Фергюсоном Нурмагомедов снова может встретиться с Макгрегором. Президент UFC заявил, что встреча, возможно, станет самым грандиозным событием в истории смешанных единоборств. Победитель навсегда поставит точку в этом противостоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU