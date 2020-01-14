Стальной дагестанец: фанаты нашли способ приобрести частичку Хабиба Нурмагомедова
Как стать ближе к звезде? Быть причастным к победам непобедимого? Заполучить частицу любимого бойца? У пользователей соцсетей Дагестана и всего Северного Кавказа, поклонников Хабиба Нурмагомедова, появилась возможность приобрести маленькие копии чемпиона UFC. Фигурка изготовлена из олова и имеет совсем небольшие размеры. Кстати, первую копию подарили самому бойцу — как символ главной победы.
— Коллекционные статуэтки Хабиба призваны увековечить первого российского чемпиона UFC. Серия посвящена победе Нурмагомедова над своим самым принципиальным соперником — Конором Макгрегором, — рассказали «КП» - Северный Кавказ» в компании, занимающейся выпуском и реализацией фигурок.
Хабиб Нурмагомедов: как стать ближе к чемпиону.
Боец стал символом мощи и несгибаемой воли Северного Кавказа, настоящим защитником чести горцев — Хабиб смог поквитаться с наглым ирландцем, грязно оскорблявшим всех жителей региона. После этого один из его фанатов и решил изготовить оловянные статуэтки, запечатлевшие момент его триумфа.
Напомним, после боя с Тони Фергюсоном Нурмагомедов снова может встретиться с Макгрегором. Президент UFC заявил, что встреча, возможно, станет самым грандиозным событием в истории смешанных единоборств. Победитель навсегда поставит точку в этом противостоянии.
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«Пусть ответит за слова»: толпа дагестанцев ждёт Конора Макгрегора у входа в гостиницу
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ИСТОЧНИК KP.RU