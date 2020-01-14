2020-01-14T17:00:19+03:00
Спорт

Стальной дагестанец: фанаты нашли способ приобрести частичку Хабиба Нурмагомедова

В соцсетях Северного Кавказа набирают популярность миниатюрные копии бойца [видео]
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Как стать ближе к звезде? Быть причастным к победам непобедимого? Заполучить частицу любимого бойца? У пользователей соцсетей Дагестана и всего Северного Кавказа, поклонников Хабиба Нурмагомедова, появилась возможность приобрести маленькие копии чемпиона UFC. Фигурка изготовлена из олова и имеет совсем небольшие размеры. Кстати, первую копию подарили самому бойцу — как символ главной победы.

— Коллекционные статуэтки Хабиба призваны увековечить первого российского чемпиона UFC. Серия посвящена победе Нурмагомедова над своим самым принципиальным соперником — Конором Макгрегором, — рассказали «КП» - Северный Кавказ» в компании, занимающейся выпуском и реализацией фигурок.

Хабиб Нурмагомедов: как стать ближе к чемпиону.

Боец стал символом мощи и несгибаемой воли Северного Кавказа, настоящим защитником чести горцев — Хабиб смог поквитаться с наглым ирландцем, грязно оскорблявшим всех жителей региона. После этого один из его фанатов и решил изготовить оловянные статуэтки, запечатлевшие момент его триумфа.

Напомним, после боя с Тони Фергюсоном Нурмагомедов снова может встретиться с Макгрегором. Президент UFC заявил, что встреча, возможно, станет самым грандиозным событием в истории смешанных единоборств. Победитель навсегда поставит точку в этом противостоянии.

КСТАТИ

«Пусть ответит за слова»: толпа дагестанцев ждёт Конора Макгрегора у входа в гостиницу

Толпа дагестанцев ждёт ирландского бойца Конора Макгрегора у отеля «The Ritz-Carlton» в Москве. Кавказцев возмутили грубые высказывания спортсмена об их малой родине и они собираются призвать его к ответу. Рядом с местом дежурят отряды ДПС и ОМОН (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Смехотулечки кончились»: Фергюсон показал, как будет избивать Нурмагомедова

Наглость, дерзость и многочасовые тренировки с упором на борьбу — Тони Фергюсон готовится к главному бою в своей жизни. На кону чемпионский пояс UFC в лёгком весе, а в соперниках — легендарный Хабиб Нурмагомедов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Ставрополья поздравил журналистов с Днем печати
Число отравившихся от питьевой воды в Дагестане выросло до 32 человек
iPhone 11 получит победитель конкурса от Рамзана Кадырова
Портфель привлеченных средств физлиц Сбербанка превысил 1 триллион рублей
На Ставрополье 14-летнюю девочку из детдома ищет полиция
Александр Резюк: «Развивать систему образования можно сотрудничеством, а не пятиминутными сенсациями»
Три человека отравились питьевой водой в Дагестане
Пранкера, севшего мужчине на колени, избили в Ставрополе
В Минводах начали благоустраивать сквер «Дружба»
Стальной дагестанец: фанаты нашли способ приобрести частичку Хабиба Нурмагомедова
За навязывание православия накажут школу в Кабардино-Балкарии
В Ингушетии уволили отца напавшего на пост ДПС террориста
Кадыров вошёл в тройку самых цитируемых губернаторов-блогеров России
ВТБ предлагает ипотеку под 8,4%
Главу Кисловодска призовут к ответу после критики Матвиенко
В Ставрополе демонтируют новогодние ёлки
«Сегодня под ручку, а завтра уже будет поздно»: дагестанец призвал «братьев» не гулять в обнимку с девушкой
На Ставрополье таможенники не дали москвичу угостить друзей снюсами
На Ставрополье назван самый неблагодарный труд