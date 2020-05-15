На пост мэра Пятигорска претендуют три кандидата

15 Май 2020 2020-05-15T10:22:16+03:00

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Вчера, 14 мая в Пятигорске прошло заседание конкурсной комиссии по выборам главы города. На втором этапе конкурса из восьми кандидатов, изначально претендовавших на этот пост, были отобраны трое.

На официальном сайте администрации курорта названы их имена. Это первый заместитель главы администрации Дмитрий Ворошилов. Напомним, сейчас он исполняющий обязанности градоначальника, замглавы администрации Денис Бельчиков и финансовый директор одной из коммерческих компаний Олег Шпунт.

Комиссия рекомендовала троицу к рассмотрению депутатам думы города-курорта. Когда состоится заседание, на котором народные избранники примут решение, пока не сообщается.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ставропольский курорт лишился своего руководителя 17 апреля. После введения карантина Андрей Скрипник сложил полномочия и перешел на другую работу. С приставкой врио город несколько дней возглавил Лев Травнев. 22 апреля он ушел на больничный в связи с ухудшением состояния здоровья, а уже 24 апреля стало известно, что против Травнева возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Пост подхватил Дмитрий Ворошилов.

Напомним, губернатор Ставрополья Владимир 11 мая подписал постановление об отмене карантина на территории Пятигорска.

С 12 мая в городе-курорте вводится масочный режим обязательный для всех. Въезд и выезд всех видов транспорта, в том числе следующего транзитом, на территорию и с территории Пятигорска по-прежнему ограничен. Появились и новые требования — бесконтактная термометрия на всех КПП муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU