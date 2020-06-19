Губернатор разрешил школьникам Ставрополья провести выпускные вечера

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:43:07+03:00

Владимир Владимиров сообщил, что уже встречался с родителями школьников. Они сказали, что дипломы им выдали и все уже настроились на отсутствие выпускного. Фото: Евгения ГУСЕВА

Он обратил внимание, что сейчас выпускные можно проводить только закрытого типа и в рамках одного класса

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На «Прямую линию» губернатора Ставрополья написали выпускники 2020 года и просили разрешения провести очно выпускные вечера.

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Владимир Владимиров сообщил, что уже встречался с родителями школьников. Они сказали, что дипломы им выдали и все уже настроились на отсутствие выпускного.

— Но если так, у нас достаточно экспресс-тестов, чтобы закрывать быстрые проблемы. Я не буду против, чтобы дети собрались, —порадовал выпускников Владимир Владимиров.

Губернатор обратил внимание, что сейчас выпускные можно проводить только закрытого типа и в рамках одного класса. Все условия и правила пообещал обсудить завтра на селекторном совещании с главами муниципалитетов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Владимир Владимиров призвал ставропольцев отказываться от теневой занятости. Официальное трудоустройство позволяет гражданину на господдержку. Так, выплату в 12,1 тысяч дают только тем, кого сняли с официальной работы, напомнил губернатор во время "Прямой линии".

На Ставрополье антирекорд по заболевшим коронавирусом.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о всплеске заболеваемости коронавирусом. У многих пациентов он протекает в бессимптомной форме

Люди, которые работали официально, обращаются в службу занятости и получают 12 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU