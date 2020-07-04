Европейские правозащитники попросили Бастрыкина расследовать смерть 23-летней чеченки

4 Июль 2020 2020-07-04T12:05:35+03:00

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину её смерти. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Российские и международные правозащитные и общественные организации обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело после смерти 23-летней жительницы Чечни Мадины Умаевой.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что история смерти 23-летней Мадины Умаевой вызвала огромный общественный резонанс. За разбирательство громкого дела взялся глава республики Рамзан Кадыров.

Напомним, 20 июня, в чеченском Гудермесе эксгумировали тело 23-летней матери троих детей. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину её смерти.

После этого в сети появилось видео, где мать Мадины извиняется перед мужем и свекрами дочери.

Обращение подписали 19 организаций: International Federation for Human Rights (FIDH), International Partnership for Human Rights (IPHR), Norwegian Helsinki Committee, WAVE Network, Информационный центр помощи пережившим сексуальное насилие Stigamot, Комитет «Гражданское Содействие», «Зона Права», Институт права и публичной политики, «Команда 29», Консорциум женских неправительственных объединений, кризисный центр «Китеж», центр «Насилию.нет», «Общественный Вердикт», «Правовая инициатива», «Мемориал», «Сутяжник», центры «Жіночі перспективи», «Сестры» и «АННА».

Позже «Комсомолка» писала, что в республике не утихают споры о смерти молодой матери троих детей:

Мать умершей девушки не стала отрицать, что во многом сама придумала обвинения и во многом ее аудиосообщения строились на догадках и предположениях, - комментирует в новом вдеобращении чеченский журналист Хамзат Батукаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU