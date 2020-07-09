Стало известно, сколько заработал Андрей Джатдоев в 2019 году

Андрей Джатдоев
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Администрация Ставрополя обнародовала декларацию бывшего мэра Андрея Джатдоева. Согласно документу, в 2019 году чиновник заработал 1,5 миллиона рублей.
Это почти в полтора раза меньше, чем годовой доход у экс-министра труда и социальной защиты населения Ставрополья и нынешнего главы города Ивана Ульянченко. Действующий градоначальник в прошлой должности заработал 2,33 миллиона рублей. Сколько получает Ульянченко на новом месте - не известно.
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