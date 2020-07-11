Бои перенесены? В UFC заявили, что дадут Нурмагомедову время отойти от горя

11 Июль 2020 2020-07-11T10:43:56+03:00

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Босс UFC Дэйная Уайт сообщил, что промоушен даст Хабибу Нурмагомедову время, чтобы боец отошел от потрясения и горя, связанного со смертью отца и тренера дагестанского спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова. Таким образом, вероятнее всего, бой с Джастином Гэтжи, который был запланирован на 19 сентября, будет перенесен на более поздние даты.

— Случившееся — ужасное потрясение для Хабиба. Мы знаем, насколько он был близок с отцом, как любил его. Мы очень переживаем за него. Сейчас ему необходимо время, чтобы отойти от утраты и мы готовы это время дать, — заявил Дэйна Уайт на пресс-конференции.

Напомним, что по словам менеджера Али Абдель-Азиза, в планах бойца было выступление на UFC 253 в Абу-Даби. Турнир должен был состояться 19 сентября 2020 года. Вероятнее всего, бой Нурмагомедова и Гэтжи должен был стать хедлайнером турнира.

3 июля 2020 года отец и тренер дагестанского чемпиона Абдулманап Нурмагомедов скончался от осложнений вызванных коронавирусной инфекцией в одной из клиник Москвы. Наставнику, вырастившему рекордное количество чемпионов было 57 лет.

Абдулманап был тренером и главным болельщиком сына. Именно он сумел вырастить из Хабиба чемпиона и уговорить сына не бросать бои в самый трудный момент, после череды травм. Как тренер воспитал одного из сильнейших спортсменов современности, он рассказывал в интервью «КП - Северный Кавказ».

ИНТЕРВЬЮ АБДУЛМАНАПА НУРМАГОМЕДОВА — «КП»

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ИСТОЧНИК KP.RU