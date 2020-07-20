Губернатор объяснил рост числа заболевших коронавирусом на Ставрополье

20 Июль 2020 2020-07-20T20:25:29+03:00

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Губренатор Владимир Владимиров объяснил рост суточного числа зараженных коронавирусной инфекцией на Ставрополье. Основной причиной стали частые поездки жителей в другие регионы.

— Согласно статистике краевого Минздрава, половина новых заболевших в последнее время выезжала в другие регионы России, — цитирует слова Владимирова пресс-служба. — Нам необходимо тестировать всех, кто приезжает на Ставрополье из других субъектов федерации.

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Губернатор дал соответствующее поручение. Оно вскоре будет претворено в жизнь, что должно существенно поспособствовать стабилизации ситуации с распространением COVID-19 на Ставрополье.

— Исследование должно проводиться за счет средств краевого бюджета. В первую очередь нужно тестировать работающих с людьми сотрудников учреждений образования, здравоохранения, социальной сферы, — подчеркнул губернатор во время заседания краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции.

Напомним, что последнее время на Ставрополье фиксировались рекордные показатели по суточному приросту зараженных COVID-19. Так, 18 июля в регионе был выявлен 141 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. 19 числа заболело 123 человека. Сегодня речь идет о 101 новом пациенте.

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ИСТОЧНИК KP.RU