Дочь Кадырова прокомментировала включение в «черный список» Госдепа США

20 Июль 2020 2020-07-20T20:43:12+03:00

Под санкции, кроме него, попала супруга главы Чечни и две дочери — Айшат и Хадижат

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Старшая дочь главы Чеченской Республики Айшат Кадырова прокомментировала свое включение в санкционный список Госдепа США. Девушка не только не расстроена, но восприняла новость с улыбкой.

— Мои дедушка, первыи президент Чеченскои Республики, Герои России Ахмат-Хаджи Кадыров отдал свою жизнь в борьбе с международным терроризмом, погиб на пути мира, добра, справедливости. Мои дорогои отец день и ночь работает на этом пути, не покладая рук. Я вижу, как переживает он за судьбу своего народа, как искренне любит нашу Родину. Всегда и во всем я была, есть и буду своему отцу вернои помощницеи . Всегда полагала, что моя скромная моральная поддержка моего отца остае тся незаметнои . И не могла даже предположить, что стану настолько известнои в далекои стране за океаном. Настолько, что мое имя будет включено в какие-то там их списки. Но именно этот факт позволил мне еще раз убедиться, что я все делаю правильно, — написала Айшат на своей странице в соцсетях.

Её отец Рамзан Кадыров был далеко не так мягок в выражении своей позиции. Он написал разгромный пост, обвинив США в лицемерии. И даже пригрозил госсекретарю Майку Помпео пулеметами.

Напомним, что в понедельник Помпео заявил о включении главы Чечни в санкционные списки. Вместе с ним туда попали супруга Менди Мусаевна и две старшие дочери — Айшат и Хадижат. Кадырова глубоко возмутило несправедливое отношение к своей семье, «не совершавшей никаких преступлений».

С момента вступления распоряжение Госдепартамента США в силу все активы попавших под санкции физических лиц в стране автоматически замораживаются, а им самим запрещается въезд на территорию Соединенных Штатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU