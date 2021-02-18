Последние новости на 18 февраля 2021 в Ставрополе: пересмотр дела 80-летней давности и продление режима самоизоляции

Суд разбирался, справедливый ли приговор вынес Военный трибунал НКВД в 1944 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

«КП-Северный Кавказ» собрала последние новости на 18 февраля 2021 года в Ставрополе и крае.

Ставропольская прокуратура обжаловала - и, что самое интересно, успешно! - приговор, вынесенный в феврале 1944 года.

В Буденновске выделили 88 млн рублей, чтобы уже в этом году открыть корпус инфекционного отделения краевого центра специализированных видов медицинской помощи № 1. Двухэтажное здание, построенное более полувека назад, не эксплуатировалось с 2008 года.

В Ставрополе продолжается масштабная замена лифтов. В ближайшее время 15 новых лифтов появятся в 5 многоквартирных домах.

Глава Ставрополья продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет как минимум до 18 марта.

Тем временем, за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 162 жителя края. Общее число заразившихся в регионе - 46038, умерших - 1017.