Власти Ставрополья возьмут изменение тарифов на транспорт под свой контроль

Фото: Александра Абрамович

7 апреля на брифинге и.о. министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа заявил, что в ведомствах активно обсуждают вопрос взятие контроля над ценами на проезд в общественном транспорте.

Причиной стало нарушение законодательства со стороны компаний-перевозчиков. Они самовольно, обойдя мэрию и проигнорировав запрет миндора, подняли стоимость проезда до 30 рублей. Причем они не пришли к единому мнению, и 5 апреля ставропольцы наблюдали совершенно разные цены в маршрутках.

Министр заверил, что цены вернули к прошлым значениям и повышать их никто не намерен.

- Министерством отрабатывается вопрос о том, чтобы вернуть сеть маршрутных перевозок в Ставрополе в радиус регулируемых тарифов. Также рассматривается вопрос о заключении брутто-контрактов, - заявил чиновник.

Отметим, брутто-контракт - это документ, который позволяет местным властям выкупить все услуги, которые оказывают перевозчики, и взять под контроль их предоставление потребителям. Именно так и работал общественный транспорт в СССР.

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