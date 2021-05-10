Губернатор Ставрополья поблагодарил сотрудников правопорядка за спокойный День Победы

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров в официальном Инстаграм-аккаунте поблагодарил сотрудников органов правопорядка за службу во время массовых праздничных мероприятий 9 мая.

Он отметил, что погода не помешала достойно отметить один из самых важных праздников России. Мероприятия прошли спокойно и без происшествий. Полиция, гвардия и другие ведомства обеспечивали безопасность граждан.

Одним из важнейших вопросов стало недопущение террористической угрозы. Ранее сотрудники МВД предотвратили теракт в Кисловодске и арестовали группу радикалов. Отметим, что на Северном Кавказе это актуальный вопрос.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, как должен был пройти День Победы и почему ряд мероприятий отменили.