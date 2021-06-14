Транспортировка мэра Кисловодска Курбатова в Москву прошла успешно

Глава курортного Кисловодска успешно доставлен на лечение в Москву. Госпитализировали Александра Курбатова после полуночи. Состояние градоначальника остается тяжелым. Об этом сайту stav.kp.ru сообщил собственный информированный источник.

- Транспортировка в Москву прошла успешно. Значительных ухудшений состояния здоровья нет. В НИИ им. Бурденко Александр Курбатов поступил после полуночи, - сообщил источник.

Врачи пока наблюдают за состоянием здоровья Курбатова. Вторая операция на данный момент не запланирована.

- Необходимости во второй операции сейчас нет, врачи наблюдают, - отметил источник.

Напомним, глава Кисловодска получил серьезную травму, упав с самоката 12 июня 2021 года. В тяжелом состоянии Курбатов был госпитализирован. Ему была сделана операция, после которой его ввели в искусственную кому. 13 июня к лечению мэра присоединились столичные медики. Было принято решение о транспортировке Курбатова в Москву.