Почти 50 тысяч жителей Дагестана остались без света после потопа

До сих пор около 50 тысяч жителей Дагестана сидят дома без электричества из-за недавнего потопа. Специалисты пытаются наладить работу сетей, в некоторых местах зафиксировали поломки, обрыв проводов.

- В минувшие сутки в Дагестане прошли ливневые дожди. В результате этого без электроснабжения остались 49 тыс. 328 жителей республики, - сказано в сообщении пресс-службы правительства республики.

В основном от света отключены Махачкала, Центральные и Хасавюртовские РЭС. В восстановительных работах задействованы 42 бригады электриков и 56 единиц техники. А коммунальщики продолжают устранять последствия затопления Махачкалы.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о потопе в Махачкале. Вечером в центре неожиданно и резко начался сильный дождь, уже через 20 минут были затоплены центральные улицы так, что машины плыли по дорогам.

К счастью, никто не пострадал. Но поток воды был настолько сильным, что сбивал с ног людей и тащил по проезжей части. Так женщину вытаскивали из-под колес машин. А в селах сошли сели, разрушив дороги, небольшие постройки, утащив за собой автомобили в разлом земли.

"Комсомолка" собрала самые интересные видео с места происшествия.