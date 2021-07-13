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Происшествия13 июля 2021 10:38

Видео с места аварии БТР и маршрутки на Ставрополье: от кабины «Газели» ничего не осталось

Удар бронетранспортера пришелся в дверь со стороны пассажира
Анна ЕГОРОВААнна ЕГОРОВА
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Жертвами аварии БТР и маршрутки стали два человека

Жертвами аварии БТР и маршрутки стали два человека

Видео с места аварии БТР и маршрутки в Ставропольском крае появилось в распоряжении сайта stav.kp.ru. ДТП произошло в Предгорном районе возле поселка Тамбукан на границе с Кабрадино-Балкарией, где расположены военные полигоны.

На кадрах видно, что основной удар бронетранспортера пришелся в правую переднюю дверь «Газели». От кабины практически ничего не осталось.

По факту аварии БТР с маршруткой на Ставрополье краевая прокуратура уже начала проверку. По предварительным данным, водитель зарегистрированной в КБР «Газели» врезался в БТР, который двигался в составе воинской колонны в сопровождении Военной автомобильной инспекции (ВАИ ВС РФ). Техника принадлежит Росгвардии.

В Ставропольском крае столкнулись маршрутка и бронетранспортер