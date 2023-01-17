Губернатор Ставрополья прокомментировал инцидент с избиением плетью ученика кадетской школы

Губернатор Ставропольского края прокомментировал инцидент с избиением плетью шестиклассника в кадетской школе.

Владимир Владимиров признался, что эта история потрясла его как отца, как гражданина и как человека. Он назвал произошедшее возмутительным и недопустимым.

- Всё понимаю, когда говорят про традиции предков, про специализированные школы. Но есть вещи, которые должны оставаться в прошлом безвозвратно. И в том числе телесные наказания в образовательных учреждениях. Насилие в отношении учащихся не приемлемо и обсуждать тут нечего, - написал губернатор на своей странице в социальной сети.

Глава Ставрополья добавил, что в произошедшем разберутся. Будут сделаны выводы и приняты решения для того, чтобы подобное не повторилось. Краевой Минобразования и уполномоченный по правам ребёнка включены в эту работу.

Ранее сообщалось, что 12 образовательных учреждений построят на Ставрополье в 2023 году