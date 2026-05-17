Задержан 38-летний директор взорвавшейся АЗС на Ставрополье

В городе-курорте проверят и другие АЗС. Фото: прокуратура СК

После взрыва газовоза в Пятигорске во время перекачки из него в резервуар сжатого углекислого газа Следственное управление СКР по Ставрополью возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». На следующий день был задержан 38-летний директор сети автозаправочных станций:

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В офисах организации проводятся выемки, допрашиваются свидетели, изымается разрешительная документация, проводится ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво- и пожаротехническая».

После ЧП в городе-курорте запланированы проверки и других автозаправочных станций. К ним подключатся сотрудники МЧС, Роспотребнадзора и Ростехнадзора.

Напомним, в результате пожара на улице Ермолова пострадали 6 человек. Один из них получил тяжкий вред здоровью. Также повреждены десятки окон в расположенных рядом с местом происшествия зданиях. Власти уже пообещали компенсацию собственникам.

Причиной произошедшего называется разгерметизация рукава и использование на АЗС не отвечающего требованиям безопасности газового оборудования.

Тем временем, глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования данного уголовного дела.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что более 10 объектов остаются без света и газа после взрыва на АЗС в Пятигорск.