Торговца нефтью считают организатором покушения на главу ЦПЭ Ингушетии

Хасан Полонкоев на рабочем месте

Следственный комитет России предъявил обвинение 11 фигурантам дела об покушении на главу Центра "Э" МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Им вменяют две статьи о терроризме: часть 3 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт") и часть 2 статьи 205.4 УК РФ ("Участие в террористическом сообществе"). Никто из обвиняемых вины не признает.

Источник ТАСС сообщает, что следователи считают главарем банды бизнесмена Хасана Полонкоева. По данным "КП - Северный Кавказ", продает нефть через свою сеть АЗС. Биографию предпринимателя можно прочитать по ссылке.

- Хасану Полонкоеву, кроме обвинения по части третьей статьи 205 УК РФ ("Террористический акт"), предъявлено обвинение по части первой статьи 205.4 УК РФ ("Создание террористического сообщества"). Следователи считают, что именно он организовал покушение на Эльджаркиева, - передает источник агенства.

Ибрагим Эльджаркиев и кадр с места убийства

Напомним, покушение на Эльджаркиева совершили в январе 2019 года. Неизвестные расстреляли машину с главой ЦЭП. В инциденте пострадали три охранника, один из них погиб. Сам мужчина остался невредим. 7 декабря 2019 года Басманный суд арестовал Полонкоева и его двух родственников по делу о покушении. Следователи проверяют еще 30 человек на причастность к преступлению.

Согласно словам источников "КП - Северный Кавказ", главе Центра "Э" Ингушетии объявили "кровную месть". В декабре 2018 года группа неизвестных убила Ибрагима Белхороева - главу влиятельной секты "баталхаджинцев". Представители вирда (общины - прим.ред.) решили, что силовик причастен к смерти их лидера.

Убили Эльджаркиева и его брата в Москве 2 ноября. По делу проходят, как минимум, пять человек, в том числе - предполагаемый убийца Курейш Картоев. Многие из фигурантов дела состоят в клане "баталхаджинцев".

Непосредственным исполнителем, по версии следствия, стал Курейша Картоев Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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