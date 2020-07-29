Секта, которая держала целый регион страны: кто такие баталхаджинцы

Правоохранительные органы в июле задержали главу знаменитой ингушской секты Якуба Белхароева. Позже силовики забрали на допрос его родственников. Все они - большие начальники в государственных структурах или учебных заведениях. Кто такие баталхаджинцы и чем они известны - в материале "КП - Северный Кавказ".

Ингушский шейх Батал-хаджи Белхароев основал идеологию баталхаджинцев в 19 веке. В учении изменили существующие обряды. К примеру, последовательницы не могли выходить замуж за мужчин из других вирдов (клан - прим.ред.). Другие кланы разрешают женщинам выбирать мужа, но предупреждают, что в Судный день их разъединят - каждый верующий должен быть около своего шейха.

Секта зарождалась в селениях Сурхахи, Назрань, Насыр-Корт, Барсуки, Плиево и Верхние Ачалуки. Данных о точной численности последователей нет. В 30-е года прошлого столетия их было около 800 человек. Сейчас их больше трех тысяч человек. Руководят сектой правнуки и праправнуки Батал-хаджи - их около 30 человек.

У баталхаджинцев даже есть свой орден трех степеней. Его вручают тем, кто помогал клану в развитии. Среди таких - крупные предприниматели, спортсмены и политики.

Якуб Белхароев

Последние несколько лет представители секты часто фигурируют в криминальных новостях. Самым громким стало дело об убийстве главы Центра "Э" МВД России по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве.

31 декабря 2018 года баталхаджинцы потеряли своего лидера - Ибрагима Белхароева. Неизвестные расстреляли машину главы секты. Причем по кучности пуль следствие сделало вывод, что злоумышленники хотели попасть в пассажира.

Баталхаджинцы сразу подумали, что в преступлении замешан Эльджаркиев, и через две недели организовали покушение на него. В происшествии пострадали три полицейских, глава Центра "Э" остался невредим. Следователи возбудили уголовное дело, в котором фигурирует около трех десятков человек. В том числе - члены клана.

Мустафа и Курейш Белхароевы

Убили Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве в ноябре 2019 года. Следствие быстро установило участников преступления (среди них много - членов клана). Источник "КП - Северный Кавказ" рассказывал, что теперь правоохранительные органы ищут заказчика. Им мог быть кто-то из лидеров баталхаджинцев. Вскоре убийцам вменят преступления по статьям «Террористический акт» и «Организация террористического сообщества, а также участие в нем», сообщает источник "КП - Северный Кавказ".

Секта баталхаджинцев, кровная месть и убийство главы ЦПЭ Ингушетии 00:00 00:00

Спустя полгода, 17 июля, силовики задержали Якуба Белхароева - главу вирда, а также республиканского депутата и экс-руководителя Фонда социального страхования республики. Позже обыски прошли в домах его братьев - Мустафы и Курейша Белхароевых. Первый работает председателем Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетии, а второй - директором аграрного техникума.

Согласно официальной информации, депутата подозревают в хищении 19 млн рублей. Когда Якуб Белхароев работал в Фонде социального страхования, по поддельным документам он оформил инвалидность себе и своему окружению. Правда, источник "Интерфакса" сообщает, что мужчину взяли по подозрению в причастности к убийству главы Центра "Э". В частности, на это указывает то, что экономическое преступление расследует тот же самый следователь, что и дело об убийстве.

Кадры с обысков в доме депутата поразили многих. Жилище арестованного сравнили с музеем.

Обыск в "доме-музее" арестованного ингушского депутата.Видео: соцсети

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