В Назрани задержали братьев арестованного депутата

В Ингушетии задержали братьев республиканского депутата и представителей влиятельного клана "баталхаджинцев" - Мустафу и Курейша Белхороевых. Якуба Белхороева подозревают в хищении 19 миллионов рублей из Фонда социального страхования. Официального сообщения о том, в чем уличили его родственников, нет.

Сейчас депутат и глава клана находится под стражей. Фото: ingushetia.tv

Отмечается, что Мустафа работал председателем Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетии, а Курейш - директором аграрного техникума. В среду в их домах и на работе проходили обыски. По словам источника "КП - Северный Кавказ", следователей смутила деятельность клана "баталхаджинцев", лидерами которой мужчины являются. Представителей секты подозревают в организации террористического сообщества.

Обыски начались днем 22 июля в доме одного из задержанных на улице КортоеваФото: СОЦСЕТИ

Их брат-депутат фигурирует в деле поменьше. По данным следствия, Якуб похитил 19 миллионов рублей из Фонда социального страхования, когда возглавлял его. Чиновник по поддельным документам оформил на себе, членов семьи и близкое окружение инвалидность.

При обыске у подозреваемого нашли 20 иномарок и 219 антикварных часов. Сам дом политика сравнили с музеем. Ранее корреспондент "КП - Северный Кавказ" отметил, что найденное не вяжется с задекларированным. Так, по документам 2018 года, у Якуба Белхороева шесть машин, но все они - отечественные.

Обыск в "доме-музее" арестованного ингушского депутата.Видео: соцсети

На прошлой "Единая Россия" приостановила членство депутата в партии.

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