Кирилл Терешин признался, кем станет после удаления "рук-базук"

Кирилл Терешин Фото: СОЦСЕТИ

Кирилл Терешин постепенно удаляет "руки-базуки". Вопрос о том, кем будет блогер после операции, становится все острее. Но, кажется, фрик уже определился, что делать после изменений в имидже. Об этом он заговорил в интервью с тату-мастером Артемом Соколовым.

Напомним, в рамках шоу Аланы Мамаевой "Пластика" с ноября 2019 года Терешину выкачивают вазелин из мышц. По оценке медиков, в руках парня содержится до шести килограммов инородных веществ. После первой операции блогер остался без гигантского левого трицепса. Совсем скоро пройдет удаление правого, рассказывал в социальных сетях сам фрик. В беседе с "КП - Северный Кавказ" лечащий врач "трудного пациента" Дмитрий Мельников признался, что сложности могут начаться во время операции на бицепсы.

Правда, это мало волнует Терешина. Блогера тревожат мысли о том, чем он будет зарабатывать после того, как останется без вазелиновых "рук-базук". Несколько месяцев назад парень набил татуировку на груди и сделал подтяжку лица, думая, что это повысит его популярность. Кроме того, он обещает, что зальет глаза краской.

Такими признаниями "Руки-Базуки", однако, не ответил на главный вопрос - как он будет зарабатывать? И теперь фрик объяснил, чем хочет заниматься. Получилось, неоднозначно.

- Блогинг не брошу. Не знаю, что из этого получится, но скопленные финансы есть куда вложить. У меня достаточно средств для дальнейшего развития, - сказал Терешин.

Ранее парень признавался, что после операции попытается вернуть "руки-базуки". Но каким способом - не говорит. Молчат и его представители.

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