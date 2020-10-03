Дагестанским заключенным, сбежавшим через подкоп, предъявлено обвинение

Беглецов задержали на территории Калмыкии благодаря честному пастуху. Фото: пресс-служба МВД по Республике Дагестан

История дагестанских заключенных, за год соорудивших подкоп и сбежавших из колонии, подходит к логическому завершению. Следственный комитет сообщил, что всем шестерым участникам побега предъявлены обвинения.

— Расследование уголовного дела шестерых беглецов продолжается. В его рамках подозреваемым предъявлены обвинения по статье «Побег из места лишения свободы, совершенный группой лиц по предварительному сговору», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Уголовный кодекс неумолим. Каждому из слишком непоседливых заключенных грозит ещё по пять лет за решеткой в качестве бонуса к уже имеющимся срокам.

Напомним, что история громкого побега 22 сентября потрясла всю страну. В полу одного из цехов, где работали заключенные, нашли настоящий и почти фешенебельный тоннель. И лестница, и свет, и настоящие лопаты!

Схема побега зэков из ИК-2 в Дагестане Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Стало ясно, что преступникам помогли бежать. Оказалось, что стройматериалы заключенным поставлял брат одного из них. А мастер цеха, где они работали, как минимум попустительствовал их лени: одновременно копать такой ход и отрабатывать норму кажется решительно невозможным. Оба подозреваемых под следствием.

Год тяжелой работы, надежды...и меньше восьми дней на воле. 30 сентября зэков поймали в Калмыкии. Оперативники сработали четко, однако главным героем стал местный пастух. Преступники попросили его «докинуть до города», но он отказался и сообщил в полицию. За что получит заслуженный миллион рублей.

Шестеро участников побега рискуют получить еще по пять лет "бонуса" к уже имеющимся срокам

Кажется, на этот раз участники резонансной истории задержатся за решеткой надолго. Тем более, что все они осуждены по серьезным статьям: четверо за оборот наркотиков и ещё двое за убийства.

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Шестерых заключенных, которые сбежали из ИК-2 в поселке Шамхал, обнаружил пастух из Калмыкии. Мужчина узнал беглецов по ориентировке, опубликованной в СМИ. Об этом сообщил "КП" источник в правоохранительных органах (подробности).

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Исправительная колония №2 в дагестанском поселке Шамхал — это, конечно, не знаменитый Шоушенк, но побегов заключенных здесь раньше не было. Режим строгий, а это значит — постоянные проверки его соблюдения, повышенный контроль за заключенными и усиленная охрана зоны — с собаками, автоматчиками на вышках и двойными стенами с намотанной по периметру колючкой. Однако шестеро заключенных смогли достаточно легко обмануть систему. В течение года зэки умудрялись скрывать от надзирателей подкоп, который они начали рыть в одном из производственных цехов (подробности).