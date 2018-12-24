2018-12-24T18:36:48+03:00
Спорт

Экс-чемпион UFC оскорбил Хабиба Нурмагомедова

Колби Ковингтон считает, что прыжок дагестанца в толпу стал худшим моментом в истории смешанных единоборств
Андрей ЗОБОВ
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Хабиба Нурмагомедова назвали «любителем овечек»Хабиба Нурмагомедова назвали «любителем овечек»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова оскорбили коллеги. Известный боец и бывший обладатель пояса в полусреднем весе Колби Ковингтон недвусмысленно назвал дагестанца «любителем овец».

Во время американской передачи «Hour MMA» Колби рассуждал о смешанных единоборствах и о шоу, предваряющем поединки. Спортсмен посчитал взаимные оскорбления уместными и важными, ведь они нагнетают напряжение вокруг боя. Однако, по мнению Ковингтона, иногда это переходит всякие рамки, как в эпизоде с Хабибом Нурмагомедовым.

Колби вспомнил инцидент, случившийся после боя дагестанского спортсмена с ирландцем Макгрегором. Тогда, обозлённый на оскорбления своей семьи и религии Нурмагомедов, выпрыгнул из октагона, чтобы отмстить членам команды Конора уже после победы над соперником.

— Для смешанных единоборств самым ужасным моментом был эпизод, когда этот любовничек овечек Хабиб выпрыгнул из клетки и поставил под угрозу жизни невинных зрителей. В наши дни всё продаётся ради шоу, — цитирует слова Колби американское издание MMA Figthing.

Сам Ковингтон подчеркнул, что дерётся ради драки и не собирается превращать подготовку к бою в «шоу для домохозяек». Он считает, что между бойцами должна стоять спортивная злость и соперничество, а не оскорбления, из-за которых может сорвать крышу.

Напомним, что сам Нурмагомедов не считает свой поступок неправильным, несмотря на извинения, которые приносил зрителям сразу после боя, под давлением боссов UFC. По возвращении в Дагестан, Хабиб открыто говорит, что сделал именно то, что считал нужным. Несмотря на это, его отец и тренер Абдулманап считает, что сыну не следовало переходить рамки. В интервью «КП» он подчёркивал, что «все конфликты следует решать в клетке».

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