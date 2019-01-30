Анастасия Волочкова рассказала о том, как ее обманул Рауф Арашуков

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в разговоре с ведущим популярной радиостанции "Говорит Москва" поведала о встречах с ныне арестованным сенатором Рауфом Арашуковым, а также о том, как он пару раз обманывал её с деньгами.

Звезда балета уточнила, что приезжала в Карачаево-Черкесию с концертами два раза,где лично видела Арашуковых и их богатство. Но близких отношений с Рауфом у нее не было.

— Это был тогда совсем юный мальчик. Ведь было это десять лет назад, ему едва лишь исполнилось двадцать. Рауф все время бахвалился миллиардами своего отца, приписывая эти капиталы только себе, — рассказала СМИ Волочкова.

Балерина также уточнила, что задержанный сенатор два раза обманывал её танцевальную группу, платя за выступление гораздо меньше, нежели обещал. Рауфа Арашукова она назвала в целом лишь "мыльным пузырём".

Анастасия Волочкова выразила надежду, что арест Арашукова станет назиданием для всех тех, кто преступает закон, и для тех, кто из-за слишком большого количества денег в кармане почему-то считает, что им дозволено в этом мире абсолютно всё.

Напомним, Рауф Арашуков был арестован во время заседания Совета Федерации. Также появилась информация и об аресте его отца Рауля Арашукова. Оба они могут быть причастны к хищениям газа на 30 миллиардов рублей, а Рауф еще и к организации заказных убийств.

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