Александр Емельяненко вышел на свободу из СИЗО

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова на свободе. Заточенный в застенки изолятора временного содержания за дебош, Емельяненко отбыл свое наказание в 10 суток и теперь вернется в большой спорт и к привычной жизни. Едва выскочив из изолятора, он сел в подогнанный ко входу в КПЗ авто и укатил, не сказав ни слова на прощанье пришедшим встретить его журналистам.

За руль своего золотого "Мерседеса" Емельяненко сможет сесть не раньше, чем через полтора года, когда у него истечет срок лишения прав. Именно на такое время мировой суд Кисловодска отстранил бойца от управления транспортом за отказ пройти медицинское освидетельствование. Кроме того, Емельяненко заплатит штраф в 35 тысяч рублей.

Емельяненко, напомним, отличился в Кисловодске 10 дней назад. Припарковав свой золотой "Мерс" прямо на пешеходном переходе, спортсмен отправился отдыхать в одно из кафе города-курорта, а когда машину попытался увезти эвакуатор, Емельянеко не дал это сделать. Более того - попытался уехать от полиции прямо по тротуару, а когда за ним погнались - дал по газам и протаранил пару машин. Буйного поймали и скрутили. В суде Емельянеко раскаялся и попросил не сажать его в изолятор, но суд посчитал проступок достойным хоть и временной, но отсидки. Из-за ареста Емельянеко пропустил бой и даже лишился гонорара.

Своим хулителям боец на своей странице в социальной сети Instagragram написал гневную отповедь.

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

1999 год. Первый раз попадает в тюрьму за разбой.

2012 год. Пьяный дебош на борту самолета Москва - Барнаул.

2013 год. Спортсмен устроил драку в столичном кафе.

2013 год. Явился на тренировку пьяным и отказался сдать анализы.

2014 год. Протаранил железобетонный столб на своем автомобиле.

2015 год. Изнасиловал домработницу и отправился на 4,5 года в тюрьму. В 2016-м его выпустили по УДО.

2017 год. По приглашению главы Чечни Рамзана Кадырова вернулся в большой спорт, вступив в клуб «Ахмат».

2018 год. Покинул клуб «Ахмат».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/696590" frameborder="0"></iframe> Емельяненко выходит на свободу из СИЗО.

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