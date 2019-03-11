Александр Емельяненко вышел на свободу из СИЗО
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова на свободе. Заточенный в застенки изолятора временного содержания за дебош, Емельяненко отбыл свое наказание в 10 суток и теперь вернется в большой спорт и к привычной жизни. Едва выскочив из изолятора, он сел в подогнанный ко входу в КПЗ авто и укатил, не сказав ни слова на прощанье пришедшим встретить его журналистам.
За руль своего золотого "Мерседеса" Емельяненко сможет сесть не раньше, чем через полтора года, когда у него истечет срок лишения прав. Именно на такое время мировой суд Кисловодска отстранил бойца от управления транспортом за отказ пройти медицинское освидетельствование. Кроме того, Емельяненко заплатит штраф в 35 тысяч рублей.
Емельяненко, напомним, отличился в Кисловодске 10 дней назад. Припарковав свой золотой "Мерс" прямо на пешеходном переходе, спортсмен отправился отдыхать в одно из кафе города-курорта, а когда машину попытался увезти эвакуатор, Емельянеко не дал это сделать. Более того - попытался уехать от полиции прямо по тротуару, а когда за ним погнались - дал по газам и протаранил пару машин. Буйного поймали и скрутили. В суде Емельянеко раскаялся и попросил не сажать его в изолятор, но суд посчитал проступок достойным хоть и временной, но отсидки. Из-за ареста Емельянеко пропустил бой и даже лишился гонорара.
Своим хулителям боец на своей странице в социальной сети Instagragram написал гневную отповедь.
ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
1999 год. Первый раз попадает в тюрьму за разбой.
2012 год. Пьяный дебош на борту самолета Москва - Барнаул.
2013 год. Спортсмен устроил драку в столичном кафе.
2013 год. Явился на тренировку пьяным и отказался сдать анализы.
2014 год. Протаранил железобетонный столб на своем автомобиле.
2015 год. Изнасиловал домработницу и отправился на 4,5 года в тюрьму. В 2016-м его выпустили по УДО.
2017 год. По приглашению главы Чечни Рамзана Кадырова вернулся в большой спорт, вступив в клуб «Ахмат».
2018 год. Покинул клуб «Ахмат».
Емельяненко выходит на свободу из СИЗО.
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ИСТОЧНИК KP.RU