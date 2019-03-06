"Русский медведь" Тактаров предложил поставить эксперимент над хулиганившим в Кисловодске Александром Емельяненко

Знаменитый боец и актер Олег Тактаров предложил вовлечь в спортивный эксперимент опозорившегося в Кисловодске Емельяненко-младшего. Говорит, надо завершить начатую Рамзаном Кадыровым "перезагрузку", а заодно общественность встряхнуть с ее нежеланием помогать всем, кто упал.

Олег Тактаров предложил помочь Александру Емельяненко 00:00 00:00

- От Кадырова Саша уехал и все началось по новой. Но от меня никуда ему не деться. В каждой области мой клуб или представительство спортивной федерации, которую я возглавляю. Трезвый Саша мне симпатичен. Мы виделись на боях да и по взгляду понимаю, что он искренне пытается что-то с собой сделать, но спотыкается. Предлагаю запустить социальный эксперимент специально для Александра и таких как он. Пусть станет примером человека, который очнулся и поднялся со дна, - сказал корреспонденту "Комсомольской правде на Северном Кавказе" Олег Тактаров.

Чемпион по прозвищу "Русский медведь" уверен, что Емельяненко-младшего вернут к нормальной жизни изнурительные тренировки под его чутким контролем.

- Это в интересах самого Емельяненко, который никак не найдет стимул завязать с алкоголем, - добавляет Тактаров. - Он потом еще сам будет реабилитировать уже других и говорить: "Сидел в тюрьме, пил, а теперь взялся за ум и хочу поделиться опытом".

Напомним, бывший боец клуба "Ахмат" устроил дебош в Кисловодске 1 марта. Вдрызг пьяный спортсмен начал гонки с полицией и до последнего отказывался покидать свой золотой "Мерседес". После задержания суд арестовал его на 10 суток.

Сейчас Александр Емельяненко жалуется на условия содержания в полицейском изоляторе и считает, что наказание вынесли слишком суровое. Заведены три административных дела. Решается вопрос о возбуждении еще и уголовного. А в Челябинской области, тем временем, прошел первый турнир, от которого бойца отстранили организаторы.

Напомним, что Александр Емельяненко буянит далеко не в первый раз. В 2012 году он устроил пьяный дебош в самолете, в 2013 - в кафе Москвы, а в 2015-м даже сел в тюрьму за изнасилование горничной.

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