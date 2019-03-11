Александр Емельяненко нецензурно оскорбил хейтеров, сидя в кисловодском изоляторе

Емельяненко-младший, опозорившийся в пьяном скандале в Кисловодске, разместил первый со дня дебоша пост в своем аккаунте в Инстаграме. И посвятил его ненавистникам. Александр разместил картинку с громким обращением и лаконичной подписью: "Как-то так!":

alexemelyanenko Александр Емельяненко ответил хейтерам

Как узнала "Комсомольская правда на Северном Кавказе" в пресс-службе Ставропольского краевого суда, спортсмен все еще сидит в полицейском изоляторе.

- Его выпустят вечером 11 марта, - добавила пресс-секретарь ведомства Елена Чурюда.

Видимо, даже в заключении до Емельяненко все эти дни долетали колкие замечания и упреки. И в день освобождения он просто решился показать хейтерам, что думает.

- Саня, держись. Мы на тебя надеемся, - поддержали чемпиона поклонники. - Грубо, но зато без лицемерия. Уважение, мужик.

Другие же оскорбились и еще раз напомнили ему о позорном провале:

- Обычно такую фигню постят обиженные девушки, предлагаю вести себя немного мужественнее, - комментируют пользователи послание чемпиона. - Алкаш.

Напомним, что в изолятор бойца посадили на 10 суток еще 2 марта после пьяной езды за рулем золотого "Мерседеса" по улицам Кисловодска. За отказ подышать в алкотестер и нарушение правил 7 марта его лишили водительских прав на два года и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Но наказать могут и серьезнее, если следователи рассмотрят дебош с грубостью в адрес полицейских неповиновением и оскорблением представителей власти.

Кстати, известный боец Олег Тактаров считает Емельяненко хорошим парнем и предлагает свою помощь. Мол, изнурительными тренировками готов выбить дурь из Александра и подарить ему новую жизненную цель.

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