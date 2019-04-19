Кирилл «Руки-базуки» Терешин искал настоящую любовь на шоу «Давай поженимся»

Участником шоу «Давай поженимся» на Первом канале стал фрик из Пятигорска Кирилл Терешин, известный в интернете также под псевдонимом «Руки-базуки». Парень пытался покорить сердце невесты — 29-летней девушки из Калининграда по имени Екатерина.

Терешин заявил, что ищет настоящую любовь. Девушка же рассказала, что планирует выйти замуж за холостого миллиардера без детей, который будет оплачивать ей любые прихоти и пластические операции. Помимо этого, невеста хочет получить собственный вертолет и много прислуги.

- Стать ее мужем не претендую, так как миллион, увы, не зарабатываю. Однако есть во мне кое-что. Мне всего двадцать два года, я горяч и одержим, кожа у меня гладкая, все делаю обстоятельно, медленно и аккуратно, — рассказал о себе любимом «Руки-базуки».

Екатерина на появление «мускулистого» кавалера отреагировала криком «Вау», заявив, что ей очень по душе такие большие и внушительные бицепсы. А ведущая программы Лариса Гузеева саркастично назвала перекаченные синтолом руки Терешина «глубоко беременными». В финале Кирилл станцевал под песню любимой певицы Ольги Бузовой «Под звуки поцелуев». Однако невеста остановила свой выбор на другом парне из шоу.